पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

इंतजाम:मतगणना को लेकर बाजार समिति में शुरू हुई बैरिकेडिंग, सुरक्षा के सख्त हुए इंतजाम

बक्सर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना कराने को लेकर बाजार समिति परिसर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग वगैरह की जा रही है। ताकि बिना प्रवेश पत्र का इसमें कोई प्रवेश ना कर सके। 10 नवंबर को मतगणना होने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा मतगणना की विधि व्यवस्था का लगातार जायजा लिया जा रहा है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था बैरिकेडिंग मतगणना परिसर दूरसंचार व्यवस्था, परिवहन,अग्निशमन की सुविधा एवं साफ सफाई की व्यवस्थाओं के संदर्भ में कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें