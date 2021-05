Hindi News

बक्सर में CO पर 72 घंटे में दूसरी FIR: युवती ने मारपीट का आरोप लगा कराई FIR, दो दिन पहले एक महिला पति पर जानलेवा हमले की कर चुकी है शिकायत

डुमरांव एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

दो पक्षों का विवाद सुलझाने गए सिमरी अंचल के CO खुद विवाद से घिरे।

बक्सर के सिमरी ब्लॉक के अंचल अधिकारी (CO) अनिल कुमार पर बीते 72 घंटे में दूसरी बार प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक युवती ने उनपर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए सिमरी थाने में FIR कराया है। ताजा मामला अंचल क्षेत्र के बड़कागांव सबल पट्टी का है। यहां रास्ते का एक विवाद सुलझाने गए CO की ग्रामीणों से झड़प हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया। CO ने फिर BDO को जानकारी दी। BDO अजय कुमार ने इसके बाद सिमरी थानाध्यक्ष के साथ मौके पर पहुंच उन्हें आजाद कराया।

पहले भी बन चुके हैं बंधक

मिली जानकारी के अनुसार सिमरी CO अनिल कुमार का विवादों से पुराना रिश्ता है। करीब 72 घंटे पहले ही सिमरी रामोपट्टी की एक महिला द्वारा उनपर अपने पति पर जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी सिमरी थाने में ही दर्ज कराई गई है। आज के विवाद में एक युवती ने उनपर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए FIR कराया है। इससे पहले उन्हें गंगौली पंचायत में भी ग्रामीणों के द्वारा बंधक बनाया गया था। वहां भी स्थानीय थाना ने उन्हें मुक्त कराया था।

आज का ताजा विवाद क्या है

बड़कागांव सबल पट्टी में एक सार्वजनिक रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद था। उनमें से एक पक्ष ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक शंभूनाथ सिंह यादव से की थी। विधायक ने CO से मामले को देखने को कहा। इसके बाद अनिल कुमार आज मौके का मुआयना करने गए थे। दोनों पक्षों से बातचीत के दौरान CO से विवाद हो गया। इसी वक्त एक पक्ष की एक युवती मोबाइल से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रही थी। CO को यह नागवार गुजरा और उन्होंने मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इसी बात पर एक पक्ष के लोगों से CO की हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें कुछ देर तक बंधक बनाए रखा।

विवाद में किसने क्या कहा

CO अनिल कुमार ने कहा कि पहले से पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया था। लॉकडाउन के कारण नहीं जा रहा था। रविवार सुबह विधायक शंभूनाथ सिंह यादव ने फोन किया था। उनके निर्देश पर गया था। उस दौरान लोग दुर्व्यवहार करने लगे।

इधर पीड़ित युवती पल्लवी कुमारी ने सिमरी थाने में लिखित आवेदन दिया है। सूत्रों की माने तो युवती पर केस नहीं करने का दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन वह अड़ी रही। CO अनिल कुमार ने भी ग्रामीणों पर लॉकडाउन उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए 12 नामजद व 15 अज्ञात लोगों पर FIR के लिए आवेदन दिया है।

सिमरी थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि सूचना के बाद हमलोग घटना स्थल पर पहुंचे, जहां ग्रामीण उग्र थे। CO को पुलिस के द्वारा सुरक्षा में वहां से निकाला गया। उनके साथ मारपीट हुआ कि नहीं, ये हमें नही पता है। पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया है।

डुमरांव एसडीएम हरेन्द्र राम ने बताया कि सिमरी CO द्वारा घटना की जानकारी मिली है। हर पक्ष की बातों की जांच कराई जा रही है।

ब्रह्मपुर विधायक शंभूनाथ सिंह यादव ने कहा कि जनता जब कोई शिकायत लेकर आएगी तो जनप्रतिनिधि होने के नाते संबंधित अधिकारी को ही बोला जाएगा न। पीड़ित पक्ष मेरे पास आया था, तो मैंने मामले के ध्यानार्थ उनको बोला था। वो वहां जाकर क्या किए, हम क्या जानते हैं।