पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कैंसर दिवस:समय पर कैंसर की पहचान कर और उचित इलाज से बचाई जा सकती है जान

बक्सरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, चार फरवरी को कैंसर दिवस

कैंसर जैसे भयानक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं, राज्य स्वास्थ्य समिति भी विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करती है। इसके लिए चार फरवरी को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऐसे में जिले के कैंसर मरीजों की पहचान एवं उन्हें बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके तहत चार फरवरी यानी विश्व कैंसर दिवस पर राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि यह शिविर विश्व कैंसर दिवस यानी 4 फरवरी से 10 फरवरी तक समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाया जाएगा।
संभावित कैंसर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए किया जाएगा पटना रेफर
सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ ने बताया कैंसर पहले के दशकों में लाइलाज हुआ करता था। आज के समय में कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है। लेकिन, इसके लिए समय पर इसकी पहचान बेहद जरूरी है। ताकि, समय पर मरीज का इलाज शुरू कर उसकी जान बचाई जा सके। इसी उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य समिति ने लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य से सभी जिलों में शिविर लगाने का निर्णय लिया है।

शिविर के दौरान चिकित्सकों द्वारा सामान्य कैंसर रोगियों की पहचान की जाएगी। संभावित कैंसर मरीज को बेहतर उपचार के लिए पटना स्थित महावीर कैंसर अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल एवं एम्स में रेफर किया जाएगा।

निःशुल्क जांच के साथ मिलेगी परामर्श लेने की भी सुविधा
सिविल सर्जन ने बताया जिले के सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल व रेफरल अस्पताल में शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन होगा। इस दौरान यहां आने वाले लोगों की कैंसर की निशुल्क जांच की जाएगी। साथ ही, कुछ समान्य कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर एवं मुंह के कैंसर इत्यादि के संभावित कारणों, लक्षणों एवं उससे बचाव के लिए जरूरी परामर्श भी दिए जाएंगे।
कैंसर के मुख्य संकेत

  • शरीर के किसी अंग में असामान्य असामान्य सूजन का होना
  • तिल या मस्सों के आकार या रंग में परिवर्तन
  • लगातार बुखार या वजन में कमी
  • घाव का लंबे समय से नहीं भरना
  • 4 हफ्ते से अधिक समय तक अकारण दर्द का रहना
  • मूत्र विसर्जन में कठिनाई या दर्द का होना
  • शौच से रक्त निकलना
  • स्तन में सूजन या कड़ापन का होना
  • 3 सप्ताह से अधिक लगातार खाँसी या आवाज का कर्कश होना
  • असामान्य रक्त प्रवाह या मासिक धर्म के बाद भी योनी से रक्त का निकलना
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser