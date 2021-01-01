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गाइडलाइन:जूता-मोजा पहनकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे परीक्षार्थी, बोर्ड ने जारी किया आदेश

बक्सर5 घंटे पहले
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ठंड को देखते हुए बिहार बोर्ड ने इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षार्थी अब जूता मोजा पहन कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीईओ को भी सूचना दी है। एक फरवरी से 13 फरवरी तक चलने वाली इस इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहन कर परीक्षा में शामिल होने पर पूर्णतः रोक लगाई गई थी।

किंतु बिहार में बढ़ते शीतलहर को देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है। ताकि परीक्षार्थियों को सहूलियत मिल सके। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अधिसूचना जारी करते हुए छात्र-छात्राओं उनका विभाग को परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षकों आदि सभी को स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए जूता मोजा पहन कर जाने की अनुमति दे दी गई है।
28 केन्द्रों पर होगी परीक्षा
बक्सर जिला में कुल 28 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 23302 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। 01 फरवरी प्रथम पाली की परीक्षा 09:30 बजे पूर्वाहन से 12:45 बजे मध्याह्न तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराहन 1:45 बजे से 05:00 बजे अपराहन तक संचालित होगी। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 10 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक होगा। परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

मोबाइल ले जाने पर रहेगी रोक
डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन लेकर नहीं जायेंगे। इसका अनुपालन दृढता से सुनिश्चित किया जाय। स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर इत्यादि जैसी सामग्रीी ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

कोविड-19 का रखना होगा ख्याल

सभी केन्द्राधीक्षक अपने-अपने केन्द्रों पर परीक्षा के दिन पर्याप्त रोशनी, जेनरेटर, पेयजल की व्यवस्था एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट कर दिया गया है, साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेसिंग, परीक्षा हॉल एवं शौचालयों का सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, अभ्यर्थियों को प्रवेश गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित प्रवेश एवं सीधे परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को निदेशित किया गया है।
प्रवेश पत्र का करना होगा मिलान

परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक पर सटे फोटो से परीक्षार्थी का मिलान अवश्य कर लेने का निदेश दिया गया कि वहीं परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है अथवा नहीं और इसे सुनिश्चित करना वीक्षक का दायित्व होगा। समिति द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र में किसी परीक्षार्थी के फोटो में यदि त्रुटि हो, डाटायुक्त उतरपुस्तिका, ओएमआर उतर-पत्रक, उपस्थिति पत्रक में फोटो त्रुटिपूर्ण हो तो ऐसी परिस्थिति में भी छात्र-हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना है। परन्तु ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने से पूर्ण उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाना आवश्यक है।

जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर

परीक्षा संचालित कराने के क्रम में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्प लाइन नम्बर 0612-2230039, 2235161 परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) के मोबाइल नम्बर 9431025181, उप परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) के मोबाइल नम्बर 9934570063, प्रशासनिक पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, भंडार (उ0मा0) के मोबाइल नम्बर 9431074053, संयुक्त सचिव-सह-प्रभारी पदाधिकारी भंडार (मा0) के मोबाइल नम्बर 6299923095, उप सचिव (उ0मा0) के मोबाइल नम्बर 7903552332 अथवा परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष बक्सर कलेक्ट्रेट परिसर अवस्थित जिला कोषागार कार्यालय बक्सर के उपरी तल पर कार्यरत रहेगा।

जिसका दूरभाष संख्या 06183-223333 है। जिला नियंत्रण कक्ष के सम्पूर्ण प्रभार में तरणि कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0 बक्सर (मो0 9431005024),पूनम कुमारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग बक्सर (मो0 8544428509, 7654530177) रहेंगी। परीक्षा को लेकर केन्द्रों के 200 मीटर की दूरी तक अनुमण्डल दण्डाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव धारा 144 दप्रसं लागू करेंगे। परीक्षा की तिथि को परीक्षा केन्द्रों के आस-पास के फोटो स्टेट दुकानों को परीक्षा समाप्ति तक बन्द कराने को एसडीओ को निदेशित किया गया है।

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