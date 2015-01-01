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केस दर्ज:सिकरौल गांव में गैंगरेप महिला थाना में केस दर्ज

बक्सर4 घंटे पहले
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सिकरौल में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ दो युवकों के द्वारा सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने का मामला गुरुवार को सामने आया है। पीड़िता के द्वारा महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजपुर थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 16 वर्षीय लड़की शौच के लिए घर से बाहर गई थी इसी दौरान घटना घटी।

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