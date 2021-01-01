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महाशिविर का शुभारंभ:मोतियाबिंद के ऑपरेशन से नेत्रहीनता को भी किया जा सकता है दूर : डॉक्टर

बक्सर5 घंटे पहले
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  • 25 हजार ऑपरेशन करने का रखा गया है लक्ष्य

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे रविवार को मोतियाबिंद महाशिविर का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।चौसा बक्सर मेन रोड कृतपुरा दानी कुटिया में मार्च तक चलने वाला मोतियाबिंद निशुल्क ऑपरेशन महाशिविर के लिए लगाया गया है। महाशिविर में 25 हजार लोगों का मुफ्त ऑपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री चौबे ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि समय पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन से नेत्रहीनता को दूर किया जा सकता है। नेत्रहीनता का एक प्रमुख कारण मोतियाबिंद भी है। श्री रणछोड़ दास बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात के मैनेजिंग ट्रस्टी प्रवीण वाशानी ने बताया कि शिविर में आधुनिक तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा।

आधुनिक फेको मशीन से सॉफ्ट फोल्डेबल लेंस लगाकर बिना टांके का ऑपरेशन होगा। मरीजों को निशुल्क भोजन, चाय, नाश्ता, दवाई, काला चश्मा और हलवा, एक कंबल, 2 किलो चावल, आधा किलो मीठी बूंदी और 100 रुपए का किराया भाड़ा नगद दिया जाएगा।

श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल एवं श्रीराम कर्म भूमि न्यास सिद्धाश्रम बक्सर के द्वारा मोतियाबिंद का महा शिविर लगाया जा रहा है। निशुल्क मोतियाबिंद का पंजीकरण 31 जनवरी से 30 मार्च तक होगा। इस मौके पर न्यासी कृष्णकांत ओझा, अर्जित चौबे, अविरल चौब, एसडीएम केके उपाध्याय डीएसपी गोरख राम, प्रदीप राय बैकुंठ शर्मा आदि थे।

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