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नोटिस:बाल कल्याण समिति ने पोर्टल के खिलाफ समिति ने भेजा नोटिस

बक्सर3 घंटे पहले
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गलत व नियम विरुद्ध खबर प्रकाशित करने वाले तीन न्यूज पोर्टल के खिलाफ बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से नोटिस भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 नवंबर को सिकरौल थाना क्षेत्र में एक नवजात मिला। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया।

इस दौरान दो न्यूज पोर्टल ने लावारिस नवजात की तस्वीर प्रकाशित कर दी गई। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व प्रेस अधिनियम के खिलाफ है। साथ एक न्यूज पोर्टल ने खबर प्रकाशित कर दिया कि नवजात को किसी दंपति को देने के लिए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मदन सिंह ने 50 हजार रुपये की मांग की है।

जबकि मदन सिंह का कहना है कि उनके द्वारा उक्त दंपति को फोन पर यह बताया गया था कि सरकार के नियमानुसार 50 हजार से अधिक का खर्च आता है। तब सरकार बच्चा को गोद देती है। यह सारी राशि सरकार के खाते में जाती है। जबकि पोर्टल ने खबर को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इस मामले में संबंधित रिपोर्टर ने समिति के अध्यक्ष से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में समिति ने सख्त कदम उठाया।

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