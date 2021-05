Hindi News

साइट बुक होने के बाद भी UP वालों को लौटाया: बिहार सरकार के खरीदे वैक्सीन से सिर्फ राज्य के लोगों का ही टीकाकरण का हवाला देकर लौटाया, गुस्साए लोगों किया हंगामा

चौसा/बक्सर एक घंटा पहले



चौसा में कोरोना का टीका लेने के लिए कतार में खड़े लोग।

कर्मियों ने कहा UP के लोगों को टीका नहीं देने का ऊपर से है आदेश

बिहार में कई जगहों से वैक्सीन लेने से इंकार की खबरें तो आती रहती हैं, चौसा संभवत: पहली जगह है, जहां वैक्सीन लेने को लेकर ही झड़प हो गई। यहां प्रखण्ड स्थित प्राथमिक विद्यालय खिलाफतपुर में बनाए गए टीका केंद्र पर 18 प्लस वालों का टीकाकरण शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। UP के अधिकतर जिलों में अभी 18 से 44 वालों का टीकाकरण नहीं होने के कारण UP के लोग भी काफी संख्या में चौसा केंद्र पर टीका लेने पहुंच रहे हैं। सोमवार को जब UP के लोग केंद्र पर टीका लेने पहुंचे तो कर्मियों ने ऊपर से आदेश का हवाला देकर उन्हें टीका देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर टीका केंद्र पर झड़प हो गई, जिससे एक घंटे तक टीकाकरण का कार्य बाधित रहा। पुलिस को देख स्थित सामान्य हुई।

यूपी के अधिक्तर जिलों में 18 प्लस का टीकाकरण शुरू नहीं

चौसा के सीमावर्ती UP के गांव गहमर, बारे, दिलदारनगर, भदौरा से चौसा टीका केंद्र पर पहुंचे लोगों द्वारा बताया गया कि यूपी के अभी अधिकतर जिलों में 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों का टीकाकरण प्रारम्भ नहीं हुआ है। वेबसाइट पर जाकर बुक करने पर चौसा टीका केंद्र बुक हो जा रहा है। इसलिए वे लोग यहां पहुंचे थे। चौसा स्थित टीका केंद्र से सोमवार को कुल 30 UP के लोगों को वापस लौटाया गया। डाटा ऑपरेटर नितिन कुमार राय द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा काफी संख्या में UP के लोग भी चौसा टीका केंद्र पर पहुंच रहे हैं।

बिहार में रहने का देना होगा प्रमाण पत्र

कर्मियो द्वारा बताया गया कि 18 प्लस उम्र वर्ग के लोगों को जो टीका दिया जा रहा है, वह राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया टीका है, जबकि 45 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के लोगों को जो टीका दिया जा रहा है, उसकी आपूर्ति केन्द्र सरकार कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार यह चाहती है कि उसके द्वारा खरीदा गया टीका यहां के निवासियों को ही दिया जाए। इसी के मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है। यहां के युवाओं को राज्य का निवासी होने का प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है। जबकि, केन्द्र सरकार द्वारा आपूर्ति किए जा रहे टीके में केवल आधार कार्ड की बाध्यता है।

PHC प्रभारी ने बताया कौन-से दस्तावेज जरूरी

चौसा PHC प्रभारी डॉ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 18 प्लस उम्र वर्ग के लोगों को टीका देने के दौरान उनको यहां का निवासी होने का प्रमाण पत्र देना होगा। राशन कार्ड, जॉब कार्ड ,पासबुक आदि भी दे सकते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो BDO या मुखिया से लिखवाकर भी दे सकते हैं, क्योंकि यह वैक्सीन बिहार सरकार द्वारा खरीदा गया है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि टीकाकरण बिहार के लोगों का ही हो। हालांकि 45 उम्र वर्ग के लोगों के लिए ऐसा नहीं है। कहीं का आदमी कहीं टीका दिलवा सकता है।