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निर्देश:छठ को लेकर घाटों व तालाबों की कराएं सफाई

बक्सर4 घंटे पहले
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  • छठ में निजी नाव पर रहेगी रोक, डीएम-एसपी ने बैठक कर तैयारियों को लेकर की समीक्षा

दीपावली व छठ पूजा की प्रशासनिक तैयारी को लेकर डीएम अमन समीर की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। जिसमें एसपी नीरज कुमार सिंह व डीडीसी योगेश कुमार सागर ने भी सं‍बोधित किया। सभी प्रखण्डों, अंचलों के थाना प्रभारी, सीओ एवं बीडीओ के साथ एसडीएम व डीएसपी बक्सर व डुमरांव वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए जुडे़ हुए थे। जिसमें डीएम ने बैठक में दीपावली पर्व के अवसर पर प्रशासनिक सतर्कता बरतने का निर्देश उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया।

इस संबंध में जारी संयुक्तादेश के जरिए विस्तृत दिशा-निर्देश का अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया। छठ पर्व के मनाने के लिए भी तैयारियों को शुरू करने का निर्देश दिया गया। इसके तहत सभी बीडीओ एवं सीओ को अपने-अपने क्षेत्रार्न्गत छठ पर्व मनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तालाबों, घाटों की साफ-सफाई करवाने को कहा गया। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमरांव को शहरी क्षेत्रों के नदी घाटों एवं तालाबों की सफाई युद्वस्तर पर करवाने का निर्देश दिया गया। खतरनाक घाटों, दलदली घाटों की सूची, गोताखोरों की सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने का निर्देश सीओ को दिया गया।

एसपी ने शराब तस्करी पर थानों को किया निर्देशित

छठ पर्व के अवसर पर घाटों पर निजी नावों का परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता बरतने से संबंधित प्रचार-प्रसार का कार्य भी किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता विद्युत को घाटों पर बिजली के खुले तारों की जाँच करने का निदेश दिया गया। घाटों पर आने जाने हेतु रास्तों की चौड़ाई पर्याप्त रखने का निदेश दिया गया। वही एसपी ने संबोधित करते हुए कहा कि पर्व के अवसर पर अवैध शराब की तस्करी रोकने के थाना प्रभारी सजग एवं सतर्क रहें।

सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी एवं वॉच टॉवर भी लगाया जाएगा। आवश्यकतानुसार भीड़-भाड़ वाले घाटों पर वीडियोग्राफरों की भी व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ की टुकड़ी भी तैनात रहेगी। पावन पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र तैयार है। सभागार में एडीएम, सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा उपस्थित रहे।

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