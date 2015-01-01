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विमर्श:आयोग ने मतगणण को ले किया विमर्श

बक्सर3 घंटे पहले
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विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारियां तेज हो गयी हैं। प्रथम चरण में हुए जिले में चुनाव को देखते हुए मतगणना की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इसको लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट में भारत निवार्चन आयोग के अधिकारियों व जिला प्रशासन के वरीय अफसरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सभी विधानसभा के रिटर्निंग अफसरों के साथ हुई इस कॉन्फ्रेंसिंग में मतगणना को लेकर विमर्श हुआ।

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