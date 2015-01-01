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चोरी:साइबर अपराधियों ने इनाम का झांसा देकर 2 उपभोक्ताओं के खाते से उड़ाए 1.80 लाख रुपये

बक्सर2 घंटे पहले
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  • उपभोक्ता से 1.40 लाख व दूसरे से 40 हजार की निकासी, एसएमएस से लिंक भेज खाली किए रुपये

अनुमण्डल में सक्रिय साइबर अपराधियों ने दो उपभोक्ताओं को इनाम का लालच वाले एसएमएस में लिंक भेज उनके खाते से 1 लाख 80 हजार रुपये की निकासी कर ली है। साइबर अपराधियों की पहली शिकार भरियार ओपी थाना क्षेत्र के चक्की रंगी डेरा निवासी ममता देवी पति नमी यादव एसबीआई एकाउंट से 1 लाख 40 हजार रुपये व सिमरी थाना क्षेत्र के रमधनपुर गांव निवासी ज्योति राज के केनरा बैंक के खाते से 40 हजार रुपया उड़ा लिए है। दोनों पीड़िताें ने पुलिस को लिखित आवेदन दे मामले की जानकारी दी है। पीड़ित ज्योति राज ने बताया कि वह फोन पे का इस्तेमाल करता हैं। गुरुवार की सुबह उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया। बताया गया कि आप पे फोन नामक ऐप यूज करते हैं। इसलिए आपको पांच हजार रुपये कैशबैक मिला है।

उसके मोबाइल पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने पर राशि आपके खाते में चली जाएगी। पीड़ित ने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया उसके केनरा बैंक के खाते से चालीस हजार रुपये कट गए। जिसके बाद पीड़ित बैंक जाकर जानकारी लिया तो पता चला कि पैसे की निकासी गोरखपुर के एटीएम से हुआ है। पीड़ित ने तुरंत खाते की शेष राशि को निकासी कर बैंक एकाउंट को बंद कर दिया। पुलिस दोनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को इस मामले में किसी तरह की सफलता हाथ नहीं लगी है।

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