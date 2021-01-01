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नीलामी:शराब तस्करी में जब्त साइकिल और ट्रक 19 को होंगे नीलाम

बक्सरएक घंटा पहले
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  • विभाग ने गाड़ियों की सूची वेबसाईट और विभाग में लगा दिया

शराब तस्करी में पकड़ी गई गाड़ियों को उत्पाद विभाग नीलाम करने की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी करने के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग ने जप्त किया था। जब्त गाड़ियों की नीलामी करने की तिथि 19 फरवरी तय किया है। विभाग ने गाड़ियों की सूची वेबसाईट और विभाग में लगा दिया है।

इच्छुक व्यक्ति तिथि से पूर्व तय राशि के दस प्रतिशत अग्रधन राशि जमा कर नीलामी में हिस्सा ले सकते है। बताया जा रहा है कि विभिन्न थानों में जप्त गाड़ियों में से 42 गाड़ियों का सूची तैयार किया है। विभाग गाड़ियों की कंडीशन के अनुसार रेट फिक्स कर दिया है। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि शराब तस्करी में विभिन्न थाना क्षेत्र में पकड़ी गई गाड़ियों को नीलम करने से पूर्व सूचना जारी कर दिया गया है।

पकड़ी गई गाड़ियों ट्रक, साईकिल से लेकर लग्जरी वाहन भी लिस्ट में शामिल है। जिसका परिवहन विभाग द्वारा रेट तय कर दिया गया है। विभाग द्वारा जो रेट तय किया गया है उसका दस प्रतिशत अग्रधन जमा करना होगा। तभी लोग नीलामी प्रक्रिया में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि नीलामी की तिथि 19 फरवरी को समाहरणालय के सभा कक्ष में किया जाएगा। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति उत्पाद कार्यालय में अग्रधन राशि जमा कर भाग ले सकते है।

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