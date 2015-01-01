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धनसोई:नहीं बन सका धनसोई चचरियां पथ रास्ता कच्ची सड़क से आने जाने में होती है परेशानी

बक्सर2 दिन पहले
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धनसोई ककरियां मुख्य पथ से चचरियां गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। स्थानीय ग्रामीण अखिलेश कुमार, बबलू कुमार, धीरेंद्र कुमार ने बताया कि कई सालों से सड़क कच्ची है। जिसके कारण ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि धनसोई ककरियां मुख्य पथ से चचरियां गांव को जोड़ने वाली सड़क से लगभग दर्जनों गांव जुड़ते हैं।

परंतु सड़क कच्ची होने के कारण लोग काफी परेशान होते है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में मुख्य सड़क से चचरियां का सम्पर्क टूट जाता है। जिसके कारण ग्रामीण खाद, बीज, सहित अन्य समान गांव तक ले जाने में परेशानी होती है। वहीं छात्र छात्राओं को स्कूल भी छुट जाता है। जबकि धनसोई मुख्य बाजार है। जहां रोजाना बाजार करना पड़ता है।

चुनाव में सभी दलों के नेता हमेशा गांव में आते है। आश्वासन पर आश्वासन देते हैं। परंतु अब तक सड़क नही बन सका। यदि सड़क पक्की हो जाती है तो दर्जनों गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों ने सड़क को पक्कीकरण कराने की मांग की है। ताकि लाेगाें को परेशानी से निजात मिल सके।

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