पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अनियमितता की शिकायत:सेविका व सहायिका चयन में पारदर्शिता को डीएम ने जारी किया वाट्सएप नंबर

बक्सरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सेविका व सहायिका के चयन को पारदर्शिता के साथ कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। इसके चयन में किसी तरह की अनियमितता न हो। इसको लेकर विशेष व्हाट्सएप नम्बर जारी की जा रही है। ताकि इसमें कही भी अनियमितता की शिकायत होने पर आसानी से शिकायत की जा सके। ऐसे में डीएम अमन समीर ने सेविका-सहायिका के चयन से संबंधित अनियमितता की शिकायत के लिए विशेष व्हाटसअप नम्बर 6201069617 एवं सामान्य मोबाइल नम्बर 9473003960, 8797600372 जारी किया है।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया है कि ये नम्बर जिला शिकायत एवं मॉनिटरिंग कोषांग के हैं। पारदर्शी तरीके से आँगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को डीएम ने निदेश दिया है कि वे शत-प्रतिशत चयन का पर्यवेक्षण स्वयं करें तथा यह सुनिश्चित करें कि चयन नियमावली एवं नैसर्गिक सिद्धातों को ध्यान में रखकर किया गया है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस तारिणी कुमारी को सभी प्रखण्ड के कम से कम 10 प्रतिशत चयन का पर्यवेक्षण स्वयं करने का निदेश दिया गया है। एसडीएम बक्सर एवं डुमरांव को 5 प्रतिशत चयन का पर्यवेक्षण स्वयं करने का आदेश दिया है। डीएम ने शिकायतों के निष्पादन के लिए 7 दिनों का समय निर्धारित किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser