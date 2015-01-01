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रिपोर्ट:लंबित आवेदनों की डीएम ने तलब की रिपोर्ट

बक्सर5 घंटे पहले
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डीएम अमन समीर की अध्यक्षता में जिला में सामाजिक सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे पेंशन योजनाओं एवं अनुदान योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई थी। जिसका समन्वयन सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा बक्सर द्वारा किया गया। एसडीओ, एएसडीओ डुमरांव एवं जिला के सभी बीडीओ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। समीक्षा बैठक में डीएम द्वारा सभी बीडीओ को त्वरित गति से छुटे हुए पेंशनधारियों का आंकड़ा सामाजिक सुरक्षा कोषांग बक्सर को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह अनुदान योजना एवं अंतर्जातीय विवाह योजना के आवेदनों का जांच प्रतिवेदन भी 15 नवम्बर तक उपलब्ध कराने का सख्त निदेश बीडीओ को दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत चलाए जा रहे सभी योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी वृद्वावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्वजन पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार नि:शक्तता पेंशन, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन, बिहार शताब्दि कुष्ठ कल्याण योजना, राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना तथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की समीक्षा करते हुए डीएम द्वारा निदेशित किया गया कि संवेदना के साथ इन योजनाओं पर कार्य करें। जिससे कि आवेदक जल्दी एवं बिना किसी परेशानी के लाभान्वित हो सके।

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