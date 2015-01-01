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समस्या:वेतन नहीं मिलने से दीवाली में नियोजित शिक्षकों के घर पर छा सकता है अंधेरा

बक्सर2 घंटे पहले
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  • पैसे का भुगतान नहीं होने पर नियोजित शिक्षक कर सकते हैं भूख हड़ताल

वेतन नही मिलने से शिक्षकों के घर अंधेरा पसरने की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि पिछले दो माह से उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी के साथ-साथ मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दशहरा से अब दीपावली गुजरने वाला है। लेकिन वेतन की सुगबुगाहट नहीं होने से शिक्षकों की परेशानी कुछ इस कदर बढ़ गई है कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है।

ऐसी स्थिति में दीपावली में घरों में उजाले की जगह अंधेरा पसरने की सम्भावना बढ़ गई है जिससे उनके घर में आए दिन छोटी मोटी बातों को लेकर तू तू मैं उत्पन्न होते रह रहा है। बता दें कि अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने पिछले महीनों में हड़ताल किया था। हालांकि हड़ताल अवधि सामंजन भी हुआ लेकिन उस अवधि का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो सका।
डीपीओ से वेतन एरियर भुगतान की लगाई गुहार: शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं। लेकिन नियोजित शिक्षक वेतन के अभाव में बदहाली का दंश झेलते रहे हैं ।वैसे तो उन्हें भी भी समय पर वेतन नहीं मिलता है ।वेतन के अभाव में आर्थिक मानसिक सामाजिक परेशानियों का सामना करते हुए ये पथ प्रदर्शक विकास का पथ खोजते रहते हैं ।वर्तमान की बात करें तो उन्हें सितम्बर अक्टूबर सहित हड़ताल अवधि के 37 दिनों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। दशहरा जैसे पवित्र पर्व में वे पैसा के अभाव में घर में उदास बैठने को मजबूर रहे। परिवार सहित बाल बच्चे भी मायूष दिख रहे हैं।
वेतन भुगतान की मांग को संघ ने उठाया
अपने वेतन भुगतान सहित चार सूत्री संवैधानिक मांगो के तहत बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ डुमरांव के अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद ने डीपीओ स्थापना बक्सर को एक आवेदन दिया गया तथा अपनी व्यथा से अवगत कराया। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि दीपावली छठ से पहले संवैधानिक मांगो का हल नहीं निकलता है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से भी हम पीछे नहीं हटेंगे।

बिहार सरकार तथा सरकार की गलत नीति व मंशा के कारण नियोजित शिक्षक तथा उनका परिवार बदहाल होते जा रहा है ।ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जिस राज्य में शिक्षकों को दो तीन माह पर वेतन मिलने की उम्मीद नहीं रहती है वहाँ शिक्षा व्यवस्था सही कैसे होगी।
क्या कहते हैं डीपीओ
स्थापना डीपीओ रुपेंद्र कुमार सिंह बताते हैं कि एसएसए की आवंटन नही आया है। आने के साथ ही भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर पहल की जा रही है।

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