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बेटी को मिला हक:दूसरी शादी के बाद पिता ने बच्ची को अपनाने से किया इनकार, डीएनए से मिला हक

बक्सरएक घंटा पहले
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बाल कल्याण समिति में अपने माता- पिता व समिति के पदाधिकारियों के साथ मासूम। सुनवाई के बाद बेटी को मिला पिता संग रहने का हक - Dainik Bhaskar
बाल कल्याण समिति में अपने माता- पिता व समिति के पदाधिकारियों के साथ मासूम। सुनवाई के बाद बेटी को मिला पिता संग रहने का हक
  • बाल कल्याण समिति द्वारा महज एक माह में डीएनए टेस्ट के आधार पर लिया गया फैसला

जिला बाल कल्याण समिति द्वारा एक अहम केस की सुनवाई की गई। जिसमें एक बेटी को उसके पिता के साथ रहने का हक दिया गया। बुधवार को दोनों पक्षों के समक्ष अधिवक्ता और रूपसागर पंचायत के मुखिया पंकज सिंह की मौजूदगी में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखी गयी और रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी।

इस तरह 5 वर्ष बाद मासूम बच्ची को जहां पिता का साथ मिला। वही महज एक माह में बाल कल्याण समिति द्वारा डीएनए जांच रिपोर्ट से समिति के अध्यक्ष मदन सिंह, सदस्य शशांक शेखर, नवीन कुमार, योगिता सिंह एवं अधिवक्ता रीमा उपाध्याय, दीपिका केशरी द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया।
ब्रह्मपुर मंदिर में हुई थी दूसरी शादी
नावानगर प्रखंड के रूप सागर के रहने वाले महेश साह ने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी कोरान सराय थाना क्षेत्र के कंजिया की रहने वाली सुनैना देवी की पुत्री निशा गुप्ता के साथ की थी। यह शादी ब्रह्मपुर के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर 29 मई 2013 को हुई थी। शादी के डेढ़ साल के बाद पति की प्रताड़ना से तंग आकर निशा अपने मायके चली आई। इस दौरान उसने नावानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 9 मई 2015 को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया लेकिन, आश्चर्यजनक रूप से महेश साह ने बच्ची को अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया।
महिला हेल्पलाइन से भी मांगी मदद

जिसके बाद अपनी संतान व पति का साथ और उसकी संतान को पिता का स्नेह दिलवाने के लिए सुनैना देवी अपनी पुत्री निशा को लेकर महिला हेल्पलाइन पहुंची। छोटी बच्ची का मामला होने के कारण मामले को बाल कल्याण समिति में ट्रांसफर कर दिया गया। यह मामला 18 नवंबर 2020 को बाल कल्याण समिति में दर्ज किया गया। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए बाल कल्याण समिति के द्वारा महेश साह तथा रूपसागर पंचायत के मुखिया पंकज सिंह के समक्ष बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र तथा चिकित्सक के रिपोर्ट आदि प्रस्तुत की लेकिन, फिर भी महेश साह बच्ची को अपनी संतान मानने को तैयार नहीं थे।

डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव: तीन फरवरी को ही मिली रिपोर्ट
बाल कल्याण समिति द्वारा महेश शाह के अनुरोध के आधार पर 5 जनवरी 2021 को डीएनए टेस्ट कराने के लिए बच्ची एवं उसके पिता महेश के रक्त का नमूना लेकर लाल पैथ लैब गुड़गांव में भेजा गया, जहां से 3 फरवरी को रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि महेश ही उस बच्ची के पिता हैं। जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने पिता को यह निर्देश दिया कि वह बच्ची को अपने साथ रखेंगे।
पीड़िता को मिला हक
इस फैसले के बाद पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सिंह ने समिति के सदस्यों को बधाई देते हुए यह खुशी जताई है कि, आज एक परिवार दोबारा एक हो गया साथ ही बच्ची को उसका हक मिला। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मदन सिंह ने कहा कि, बिहार में यह अपने आप में पहला मामला है। जिसमें डीएनए टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया गया कि बच्ची के जैविक पिता कौन है। जिसके बाद बच्ची तथा उसकी मां को उसका हक मिल गया। समिति के अथक प्रयास के लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं।

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