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गिरफ्तारी:चेन पुलिंग के आरोप में पांच लोग गिरफ्तार

बक्सर4 घंटे पहले
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पर्व त्यौहार के दिनों में रेल प्रशासन पूरी तरह से सजग हो गई है। खासकर चेन पुलिंग करने वालों पर नकेल कसने के लिए आरपीएफ की टीम पूरी तरह से तत्पर है। आरपीएफ सूत्रों की माने तो बुधवार को चेन पुलिंग के आरोप में कुल 4 लोगों को पकड़ा गया था वहीं गुरुवार को जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन में वैक्यूम करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा गया।

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