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शराब बरामद:सिकन्दराबाद एक्सप्रेस से विदेशी शराब बरामद

बक्सर2 घंटे पहले
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गुरुवार को डाउन सिकंदराबाद एक्सप्रेस से पुलिस ने लावारिस बैग से 19 बोतल शराब बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने संयुक्त रूप से ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस ने डाउन सिकंदराबाद एक्सप्रेस में जांच के दौरान एक लावारिस बैग बरामद किया।

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