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गिरफ्तारी:विधायक समर्थक से हुई मारपीट में चार गिरफ्तार

बक्सर3 घंटे पहले
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शनिवार को इंडस्ट्रियल थाना पुलिस ने विधायक समर्थक नीलू मिश्रा से मारपीट मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पटना से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मारपीट मामले में चारों आरोपी फरार होकर पटना में छुपे हुए थे। हालांकि, पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपसी वर्चस्व को लेकर विधायक समर्थक नीलू मिश्रा से दुधारचक गांव के पास मारपीट की गई थी। जिसमे वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे।

जिसमें विधायक समर्थक में धनजी मिश्रा उर्फ चुरकी मिश्रा समेत कई लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। औद्योगिक थाना प्रभारी दिनेश मालाकार ने बताया कि मारपीट मामले में एक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में चार आरोपी पटना के कंकड़बाग इलाके में एक मकान में छुपे थे। गुप्त सूचना मिलने के बाद एक टीम का गठन कर मौके पर पहुंचकर चारों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में धनंजय मिश्रा उर्फ चुरकी मिश्रा, दिनेश यादव, सनी यादव और पिंटू रजक को गिरफ्तार किया गया।

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