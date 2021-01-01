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नेत्र जांच:निःशुल्क नेत्र जांच महाकुम्भ में पहले दिन 400 मरीजों का किया ऑपरेशन और लेंस भी लगाया

बक्सरएक घंटा पहले
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  • एम्बुलेंस में मरीजों को भेड़ बकरी की तरह भर कर भेजा जा रहा है, निर्देशों का नहीं हो पा रहा पालन

मोतियाबिंद ऑपरेशन को लेकर कृतपुरा गांव के पास दो महीने की नेत्रहीनता दूर करने को लेकर महा कुम्भ लगाया गया है। मोतियाबिंद महा कुम्भ का आयोजन रणछोड़ दास चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। लेकिन, कोरोना काल में हो रहे मोतियाबिंद महा शिविर में संस्था द्वारा कोविद 19 का पालन नहीं किया जा रहा है। शिविर में पहुंचे मरीजों के साथ संस्था के लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे है।

एम्बुलेंस में मरीजों को भेड़ बकरियों की तरह भर कर ऑपरेशन थिएटर भेजा जा रहा है। पहले दिन मंगलवार को 400 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लेंस लगाया गया। मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने को लेकर शाहाबाद से मरीजों का पहुंचने का ताता लगा रहा है। ऑपरेशन करने पहुंचे मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन, लेंस और भोजन फ्री में दिया जा रहा है।

संस्था द्वारा ऑपरेशन के बाद मरीजों को सभी सुविधा का दावा किया जा रहा है। हालाकि, शिविर में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिविर में पहुंच रहे मरीजों के लिए कोई पूछताछ काउंटर नहीं खोला गया है। ट्रस्ट के मैनेजर प्रवीण वासनी ने बताया कि मरीजों का सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। कोविद 19 का पालन को लेकर तभी को अलर्ट कर दिया गया है।
एम्बुलेंस में नहीं हो रहा डिस्टेंस का पालन
मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में पहुंचे मरीजों को संस्था द्वारा एम्बुलेंस में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कराया जा रहा है। मरीजों को भेड़ बकरियों की तरह भर कर ऑपरेशन थियेटर भेजा जा रहा है। रामवती देवी,सुरेश राम,राम वतार सिंह आदि मरीजों का कहना है कि सासाराम से उक्त संस्था द्वारा भेड़-बकरियों की तरह भर कर लाया गया है। जब इसका विरोध किया गया तो उन लोगो ने कहा कि इसी तरह सभी को भेजा जा रहा है।

  • जयराम शर्मा ने बताया कि सासाराम के चेनारी थाना क्षेत्र से यहां आए हुए है संस्था द्वारा सभी सुविधा दिया जा रहा है।
  • डुमराव थाना क्षेत्र के एकवनि गांव से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंचे दीनानाथ ने बताया कि पहले दिन से यहां आए हुए है। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। भोजन के समय इतना भीड़ हो जा रहा है की बाहर जा कर भोजन करना पड़ रहा है।
  • सासाराम से ऑपरेशन कराने पहुंची माही कुंवर ने बताया कि तीन दिनों से यहां आई हु . बुधवार को नम्बर लगा है। सुविधा के नाम पर जो है सब सही है।
  • सासाराम से पहुंचे विजय पांडेय ने बताया कि सुबिधा के नाम पर केवल खानापूर्ति किया जा रहा है। घर से निकले हुए चार दिन हो गया है। उन्होंने बताया कि दो दिन जांच के नाम पर सासाराम रखा गया उसके बाद दो दिन यहाँ हो गया है।
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