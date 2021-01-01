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दो बूंद जिन्दगी की:बच्चे को पोलियोरोधी खुराक पिलाएं ताकि उसे मिले पोलियो से पक्की सुरक्षा : डीएम

बक्सर5 घंटे पहले
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  • बक्सर जिले में कुल 2,85000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया

पोलियो को लौटने का मौका ना दें अपने बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाएं ताकि उसे मिले पोलियो से पक्की सुरक्षा। ये बातें डीएम अमन समीर ने रविवार को पल्स पोलियो अभियान को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने इसकी शुरूआत किला बस्ती में बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाकर शुरू किया।उन्होंने कहा कि जीरो से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं एवं पोलियो को जड़ से मिटाने में अहम भागीदारी निभाएं। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 का जिक्र करते हुए उससे भी सुरक्षित रहने संबंधित बिंदुओं पर सजगता बरतने की अपील किया।

इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के डीआईओ डॉ. आर के सिंह ने बताया कि जिले में कुल 2,85000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत पहले दिन करीब पचास हजार खुराक दिया गया। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाले इस पोलियो अभियान को सफल बनाने को लेकर जिले में कुल 620 टीम लगी हुई है।

इसकी निगरानी को लेकर 227 सुपरवाइजर भी कार्य में जुटे हुए हैं। जिले में रेलवे स्टेशन व बस पड़ाव आदि पर ट्रांजि टीम कार्य कर रही है वही हाउस टू हाउस आशा सेविका व एएनएम पोलियो की खुराक देने का कार्य कर रही है। डॉ आर के सिंह ने बताया कि इसके साथ ही साथ वैक्सीन भी दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलवक्त केवल हेल्थ वर्करों को दिया जा रहा है। सोमवार व मंगलवार को सभी पीएचसी समेत सदर अस्पताल बक्सर में दिया जाएगा।इस दौरान कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ जितेन्द्र नाथ के साथ यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि एवं चिकित्सक गण उपस्थित रहें।

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