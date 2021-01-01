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हादसा:ट्रेन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत दो घंटे बाद पहुंची जीआरपी को नहीं मिला शव

ब्रह्मपुर5 घंटे पहले
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  • ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष ने कहा- जीआरपी ही ले गई है लाश, जीआरपी थानाध्यक्ष बोले- मौके से नहीं मिला कोई शव
  • आसपास के लोगों ने कहा; युवक कान में इयरफोन लगा पार कर रहा था ट्रैक इसी क्रम में हुआ हादसा

रघुनाथपुर पश्चिमी गुमटी के समीप रविवार की सुबह एक युवक की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गयी। आशंका है कि ट्रेन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक ब्रह्मपुर गांव का निवासी था। उसका नाम करण तुरहा बताया जा रहा है। जो रघुनाथपुर नाश्ता करने के लिए जा रहा था। जीआरपी को घटना की जानकारी कंट्रोल रूम से मिली।

करीब ढाई घंटे के बाद पहुंची रेल पुलिस को मृतक का शव नहीं मिला। थोड़ी देर इधर-उधर ढूंढने के बाद पुलिस खाली हाथ वापस लौट गई। जीआरपी थानाध्यक्ष रामाशीष प्रसाद ने बताया कि घटना के बारे में सूचना मिली थी। पहले उन्होंने कहा कि स्टेशन मास्टर से मेमो (किसी वजह से ट्रेन रुकने पर दिया जाने वाला मैसेज) मिला था। बाद में उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। उन्होंने दावा किया कि जीआरपी के स्टाफ को घटनास्थल पर भेजा गया था। लेकिन, मौके पर कोई शव बरामद नहीं हुआ।

जीआरपी ही ले गयी है शव : थानाध्यक्ष ब्रह्मपुर
इस सवाल पर कि क्या आपने इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दी गयी, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कंट्रोल रूम को जानकारी दे दी गयी है। ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष निर्मल कुमार ने कहा कि सूचना मिली थी। पता चला कि युवक ट्रैक पार करना चाहता था। तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। वहां हमारे थाने का चौकीदार था। उसने बताया कि जीआरपी ही युवक का शव ले गयी है। जबकि दैनिक भास्कर ने जब सच्चाई जाननी चाही, तो पता चला कि मृतक के परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है।
कान में इयरफोन लगा पार कर रहा था ट्रैक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक करण रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद कान में ईयर फोन लगाकर क्रॉसिंग पार कर रहा था। कई लोगों ने उसे मना भी किया। लोगों ने घने कोहरे के बावजूद गाड़ी की आवाज सुनी और चिल्ला कर उसे आवाज भी दिया लेकिन करण अपने ही धुन में मगन था। तभी ट्रेन के धक्के से दूर जा गिरा और काल के गाल में समा गया।
दोषी पाए जाने पर की जाएगी सख्त कारवाई
पूरे मामले में रेलवे एसपी जगमोहन रेड्डी ने कहा कि यह घोर लापरवाही का मामला है। अगर ऐसा हुआ है तो मामले की जांच कराई जाएगी। दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

बेरोजगार था युवक, काम की तलाश में था

मृतक के परिजनों ने बताया कि वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता था। रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद क्रासिंग पार कर रहा था। तभी पूरब की तरफ से 09084 अप भागलपुर सूरत एक्सप्रेस की चपेट में आकर उसकी मौत हो गयी। रेलवे सूत्रों के अनुसार घटना 10 बजकर 25 मिनट के आसपास हुई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए।

मृतक की पहचान ब्रह्मपुर गांव निवासी करण तुरहा पिता स्व रामबुला तुरहा उम्र लगभग 22 वर्ष के रूप में की गयी।स्थानीय लोगो ने परिजनों को सूचना दी। करण की अभी शादी नही हुई थी तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और उसके माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। दो छोटे भाई छोटा-मोटा रोजगार करके अपना गुजर-बसर करते हैं।

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