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शिकायत की:निर्वाचन आयोग से गृह रक्षक की शिकायत की

बक्सर2 घंटे पहले
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भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक आकाश सिंह ने राजकीय बुनियादी विद्यालय में मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक 140802 श्रीभगवान सिंह के द्वारा अचार संहिता के उलंघन करने व एक पार्टी विशेष को मदद करने का अरोप लगा से निर्वाचन आयोग शिकायत की है।

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