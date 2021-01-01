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क्रिकेट टूर्नामेंट:सेमीफाइनल में इटाढ़ी की टीम 112 रन से विजयी

राजपुरएक घंटा पहले
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  • 6 फरवरी को इटाढ़ी और बक्सर के बीच होगा फाइनल मुकाबला, भीड़ जुटने की उम्मीद

प्रखंड के हरपुर गांव के मैदान में बुधवार को बाबा गोबर्धन क्रिकेट क्लब हरपुर की तत्वावधान में क्रिकेट टूर्नामेंट की सेमीफाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला क्रिकेट क्लब इटाढ़ी बनाम गहमर गांव के बीच हुआ। इस मौके पर मैच का उद्घाटन अकबरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह उर्फ संतोष यादव ने खिलाड़ियों के साथ बैटिंग कर किया।

मैच के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों को खेल को खेल भावना से ही देखनी चाहिए। मैच में हार या जीत किसी एक ही टीम की होती है। जिसे स्वीकार करना चाहिए और आगे से विजयी होने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस दौरान निर्धारित चौदह ओवर की मैच में गहमर गांव की टीम चौदह ओवर में नव विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए।

इसके बाद इटाढ़ी गांव की टीम ने बल्लेबाजी करना शुरू किया। इस दौरान कुल चौदह ओवर में इटाढ़ी गांव की टीम सात विकेट की नुकसान पर 112 रन बनाकर विजयी हुए। मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब इटाढ़ी टीम के खिलाड़ी चन्दन कुमार को दिया गया। वहीं मंगलवार को सेमीफाइनल मुकाबला कोचस बनाम बक्सर के बीच खेला गया।

जिसमें बक्सर की टीम 106 रन बनाकर विजयी हुई। कोचस की टीम 105 रन बनाकर ऑलआउट हो गए। मैच में अम्पायर का कार्य ऋषिकेश रंजन तथा मंतोष कुमार ने किया जबकि उद्घोषक का कार्य लालबाबू राय ने किया इस मौके पर आयोजन कर्ता के रूप में ऋषिकेश संतोष यादव मुन्ना यादव मंतोष कुमार सिंह दयाशंकर सिंह विजय कुमार अजय कुमार समेत हरपुर गांव की अन्य ग्रामीणों की काफी सहयोग रहा। सेमीफाइनल मुकाबला समाप्त होने के बाद आयोजन करता संतोष कुमार ने बताया कि फाइनल मुकाबला आगामी 6 फरवरी को इटाढ़ी तथा बक्सर की टीम के बीच होगा।

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