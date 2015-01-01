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स्पेशल ट्रेन:त्याेहार को लेकर दानापुर से आनंद विहार तक चलेगी जनसाधारण स्पेशल ट्रेन

बक्सर3 घंटे पहले
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पर्व त्योहार में घर आने व जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने ऐसे यात्रियों की सुविधा को लेकर दानापुर से आनंद विहार तक जनसाधारण एक्सप्रेस स्पेशल को चलाने का निर्णय लिया है। जो दानापुर से चलकर आनंद विहार आनंद विहार से चलकर दानापुर तक पहुंचेगी। उक्त ट्रेन 03257 दानापुर आनंद विहार के रूप में 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगी। इस क्रम में आप में 5 बजे के करीब बक्सर पहुंचेगी। वही 03258 के रूप में 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक आनंद विहार से चलकर दानापुर पहुंचेगी।

इस दौरान ऑफ में 5:30 बजे सुबह बक्सर पहुंचेगी। इसमें कुल 22 कोच रहेंगे। जिसमें सभी आरक्षित सीटें होंगी जिसके लिए यात्रियों को पहले से रिजर्वेशन करना होगा। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इसकी पहल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके तहत संबंधित स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के समय पूर्व से जो निर्धारित है उसके आलोक में निर्देशित किया है। दानापुर डिवीजन के पीआरओ पृथ्वी पृथ्वीराज ने बताया कि यह ट्रेन पर्व त्योहार में हो रहे भीड़ आदि को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

इस ट्रेन के परिचालन को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है। क्योंकि पिछले कई माह से कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। ऐसे में दानापुर से आनंद विहार तक जनसाधारण एक्सप्रेस के परिचालन को हरी झंडी मिलने से वैसे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी जो ट्रेनों की कम संख्या होने के कारण रिजर्वेशन टिकट लेने से वंचित रह जाते हैं। हालांकि इस रूट पर श्रमजीवी एक्सप्रेस कुर्ला पटना संघमित्रा, पूर्वा एक्सप्रेस ,गुवाहाटी लोकमान्य तिलक, सिकंदराबाद दानापुर, फरक्का एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट व नई दिल्ली पटना स्पेशल ट्रेन चल रही है। जिसमें टिकट मिल पाना मुश्किल हो गया है।

बक्सर से पटना तक चल रही है एक पैसेंजर ट्रेन : लॉक डाउन के बाद से बक्सर से पटना जाने के लिए एकमात्र पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। जिससे यात्रियों में थोड़ी राहत है किंतु महज एक ट्रेन होने के कारण ट्रेनों में हो रही भीड़ व बढ़ती ठंड के प्रकोप से कई तरह की परेशानियां हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के अलावा अन्य और कोई ट्रेन के परिचालन नहीं होने से आम यात्रियों को सड़क मार्ग से सफर करना पड़ा है जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बनारस के लिए नहीं है कोई पैसेंजर ट्रेन : बनारस के बाद मिनी काशी के रूप में जाने जाने वाला बक्सर स्टेशन से बनारस जाने के लिए एक भी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन नहीं किया जाना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बता दें कि धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने वाले सैकड़ों लोग बनारस तक जाते हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बाद से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया जाना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।

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