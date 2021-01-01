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पूजा-अर्चना:ब्रह्मपुर से गुजर रहे कृषिमंत्री ने बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ में की पूजा

बक्सरएक घंटा पहले
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  • मंत्री जी का बह्मपुर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता बैंड बाजा और फूल माला के साथ किया स्वागत

ब्रह्मपुर के सुप्रसिद्ध बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को सपरिवार पूजा अर्चना की। बता दें कि मंत्री बनने के बाद श्री सिंह पहली बार ब्रह्मपुर पहुंचे और वहां बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में पूजा की। मंत्री जी के आगमन को लेकर बह्मपुर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता बैंड बाजा और फूल माला के साथ स्वागत में खड़े थे।

11:00 बजे के करीब मंत्री जी ब्रह्मपुर चौराहा पहुंचे और वहां से सीधे बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के लिए प्रस्थान किए जहां ब्रह्मपुर के गणमान्य लोगों में सिद्धनाथ पांडेय,भाजपा जिला उपाध्यक्ष शंभू नाथ पांडेय, नित्यानंद ओझा संतोष ओझा, डमरु पांडेय, जितेंद्र पांडेय,कमलेश सिंह, रामनिवास वर्मा सहित दर्जनों लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया इसके बाद बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने सपरिवार बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की पूजा अर्चना की।
जाम के चलते पैदल ही जाना पड़ा मंदिर
ब्रह्मपुर रघुनाथपुर सड़क मार्ग में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के पास जाम का नजारा देखने लायक था। वैसे तो कि सड़क मार्ग में प्रतिदिन घंटों जाम का नजारा बना रहता है लेकिन आज मंत्री जी को भी आधे रास्ते से उतर कर पैदल ही मंदिर जाना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां का प्रशासन कितना चुस्त-दुरुस्त है। जब मंत्री जी के आगमन के समय इस रोड में जाम लग सकता है तो आम दिनों की क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

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