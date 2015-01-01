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आयोजन:राज्यस्तरीय कला उत्सव में मनीष ने दर्ज कराई अपनी दमदार उपस्थिति

बक्सर3 घंटे पहले
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  • मनीष की प्रस्तुति को राज्य स्तरीय निर्णायक मंडल ने खूब सराहा

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग बिहार द्वारा आयोजित कला उत्सव 2020 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के पारंपरिक लोक गायन में बक्सर के मनीष कुमार ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में आयोजित ऑनलाइन इस कार्यक्रम में मनीष कुमार प्लस टू उच्च विद्यालय चिलहरी बक्सर ने पारंपरिक लोकगीत गायन में एक देवी गीत निमिया के डाढ़ी मैया.. प्रस्तुत किया, जिसे राज्य में बैठे निर्णायक मंडल ने काफी सराहा।

इस लोक संगीत में पारंपरिक एवं आध्यात्मिक कला की महत्ता को दर्शाया है। डीपीओ राजेंद्र चौधरी एवं इस कार्यक्रम के नोडल के रूप में विजय सिन्हा ने सुंदर स्वरूप देने में अपनी महत्ती भूमिका निभाई। संगत कलाकारों के रूप में तबले पर रवि रंजन चौबे उर्फ बबलू चौबे हारमोनियम पर रवि रंजन चौबे ने इसे और सुंदर बनाया। इस कार्यक्रम में अनुराग कुमार मिश्र, प्रभात कुमार, शाहनवाज, सुरेंद्र प्रसाद, जगदानंद सिंह, सुनीता कुमारी, राजनंदन शर्मा, ब्रजेश कुमार चौबे, पुतुल एवं संगीता ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

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