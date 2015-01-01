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सहुलियत:काउंटिंग से पूर्व बाजार समिति रोड का हो जाएगी मरम्मत, तेजी से चल रहा काम

बक्सर3 घंटे पहले
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  • 7 करोड़ की लागत से बन रहा यह रोड, चुनाव के कारणा रूक गया था निर्माण कार्य

मतगणना से पूर्व बाजार समिति रोड बनकर तैयार हो जाएगा। रोड को कालीकरण करने का कवायद शुरू कर दिया गया है। बाजार समिति प्रांगण में मतगणना स्थल होने के कारण इस रोड को कालीकरण कार्य में तेजी आ गया है। क्योंकि, मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना के दिन इस रुट में आवागमन काफी बढ़ जाएगी।

जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पथ निर्माण विभाग को मतगणना से पूर्व तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया था। बताते चलें कि अंबेडकर चौक से मठिया मोड़ लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क को दोहरीकरण करते हुए सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा था।

लेकिन बिहार विधान सभा चुनाव के मतगणना को लेकर बजाज समिति प्रांगण में बने स्ट्रांग रूम व मतगणना हॉल होने के कारण इस रूट को कार्य में तेजी ला दिया गया है। बताते चलें कि 7 करोड़ की लागत से यह रोड बनाया जा रहा है। इस रोड के डबल लेन हो जाने से ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सहूलियत मिलेगी।
अंबेडकर चौक से लेकर नया बाजार मठिया तक सड़क का हो रहा चौड़ीकरण

पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी भरत लाल ने बताया कि नगर के अंबेडकर चौक से लेकर नया बाजार मठिया मोड़ तक सड़क का चौड़ीकरण किए जाने के साथ-साथ नालों का भी निर्माण किया जाना है। उन्होंने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे का कार्य विभाग के सॉफ्टवेयर में खराबी होने के कारण लटक गया था। बाजार समिति रोड के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही नाला निर्माण भी चल रहा है।

सड़क कम चौड़ी होने से दुर्घटना का था खतरा
नगर के अंबेडकर चौक से लेकर नया बाजार मठिया मोड़ तक की सड़क काफी कम चौड़ी थी जिसके कारण जहां इस सड़क पर अक्सर लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता था वहीं, दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती थी। इस सड़क के किनारे बनी कॉलोनियों के जल निकासी का भी कोई मार्ग नहीं है। ऐसे में सड़क के साथ-साथ नालियों के निर्माण से लोगों को काफी राहत होगी।

बहुत दिनों से था अतिक्रमण से निजात मिलने का इंतजार
पांडेयपट्टी, मठिया और बाजार समिति समेत क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए जरूरी नई बाजार सड़क का चौड़ीकरण का इंतजार बहुत दिनों से था। सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करने में बाधा सॉफ्टवेयर बन रहा था। तकरीबन सात करोड़ रुपये की लागत से चौड़ी होने वाली सड़क के लिए डाले गए ईं-टेंडर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण कंप्यूटर पर नहीं खुल रहे थे। इसके लिए बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञों से मदद मांगी गई। सड़क निर्माण की मंजूरी एक साल पहले मिली थी, लेकिन इस बार के टेंडर में खामियों को दूर कर निर्माण कार्य हो रहा हैं।

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