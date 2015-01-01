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तैयारी:मतगणना को लेकर मास्टर ट्रेनरों को किया ट्रेंड

बक्सर2 घंटे पहले
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  • 10 नंवबर को विधानसभा चुनाव की होनी है काउंटिंग, सात नंवबर को माइक्रो आब्जर्वर को मिलेगा प्रशिक्षण

दस नवम्बर को मतगणना होगा। इसको लेकर बाजार समिति में तैयारी शुरू कर दी गई है। वही मतगणना कर्मियों को ट्रेंनिग देने को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में गुरुवार को मास्टर ट्रेनरों को ट्रेंड किया गया। इस दौरान जिला स्थापना पदाधिकारी सह मतगणना कोषांग के नोडल पदाधिकारी विकास जायसवाल और जिला मास्टर ट्रेनर शिव प्रकाश राय ने मास्टर ट्रेनरों को मतगणना के सम्बंध में जानकारी दी। इस ट्रेनिंग में कुल 31 मास्टर ट्रेनर शामिल हुए। जो सभी मास्टर ट्रेनर 7 नवंबर को एमपी हाईस्कूल में होने वाले ट्रेनिंग में मतगणना माइक्रो आब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायकों को ट्रेंड करेंगे। ट्रेंनिग के दौरान यह जानकारी दी गई कि कंट्रोल यूनिट के आने पर कैसे-कैसे और किन-किन बिंदूओ का पहले मिलान किया जाएगा।

इसके बाद कैसे रिजल्ट सेक्शन में जाकर मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी इसके बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही ईवीएम की गिनती से पूर्व जिस टेबल पर जिस-जिस मतगणना कर्मी की ड्यूटी लगेगी उन्हें एक चार्ट दिया जाएगा। जिसमें यह अंकित रहेगा कि उन्हें संबंधित विधानसभा के किन-किन बूथों की गिनती करनी है। इसके बाद जब गिनती के लिए कंट्रोल यूनिट उनके पास आएगी तो उन्हें पहले चार्ट से कंट्रोल यूनिट का मिलान कर लेना होगा कि वह चार्ट में शामिल बूथ की ही कंट्रोल है या नहीं।

उसका मिलान करने के बाद मतगणना कर्मी उसे अभ्यर्थियों के एजेंटों को दिखाएंगे।वही मतगणना से पहले पत्रक और कंट्रोल यूनिट की सील का भी मिलान करना होगा। इस दौरान वे सील पेपर का मिलान करेंगे तो इसका मिलान भी करेंगे भी पीठासीन पदाधिकारी ने जो अंकित किया है।वह सही है कि नहीं। मिलान करने के बाद जब दोनों चीज सही निकलेगा तब वे सील कंट्रोल यूनिट का सील तोड़ेंगे और उसके बाद रिजल्ट सेक्शन की ओर बढ़ाया जाएगा। इस दौरान यह भी बताया गया कि रिजल्ट सेक्शन का बटन ही बता पाएगा कि किसको कितना वोट मिला। इस तरह 7 नवम्बर को होने वाले ट्रेनिंग को लेकर मास्टर ट्रेनरों को ट्रेंड किया गया।

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