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करवा चौथ:महिलाओं से गुलजार रहा शहर का मीना बाजार

बक्सर2 दिन पहले
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  • पर्व को लेकर चुडियाें और साड़ियाें की जमकर हुई खरीद, बाजार में दिखा चहलपहल

करवा चौथ का त्योहार बुधवार को है जिसको लेकर मंगलवार को बाजार में महिलाओं खरीदारी में जुटी रही। इस मौके पर महिलाओं ने पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी की। इसके अलावा कांच की चुडियां और साड़ियाें की भी जमकर खरीदारी हो रही है। शहर के रामरेखा घाट स्थित मीना बाजार में खूब रौनक दिखी।

इनमें हर उम्र की महिलाओं ने खरीदारी की लेकिन नवविवाहिता स्त्रियों में उत्साह अधिक देखा गया। करवा चौथ की पूजा के लिए महिलाओं ने करवा, छलनी, दीया, फूलबत्ती व पूजा से जुड़ी सामग्री की खरीदारी की। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि महिलाओं ने कथा की किताब और दीपों की भी खरीदारी की। वहीं श्रृंगार की वस्तुओं में कांच की लाल चूड़ियां, लहठी व चूड़ा खरीदे गए।

करवाचौथ को लेकर महिलाओं ने कपड़ों के बाजार में साड़ी, लहंगा की खरीदारी में भी खूब समय दे रही हैं। इलाके में दुकानों में दिनभर महिलाओं का आना जाना लगा है। हालांकि कुछ महिलाएं ऑनलाइन खरीदारी भी कर रही हैं, लेकिन बाजार में भी रौनक कम नहीं है। इस दौरान महिलाओं ने अपनी पसंद के अनुसार साड़ियाें की खरीदारी की, जिनमें मुख्यत: जरी के काम व कढ़ाई वाली साड़ियां शामिल रहीं।

घर में ही मेहंदी की तैयारी
पति की दीर्घायु एवं मंगल कामना के लिए महिलाएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चार नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस मौके पर सुहागिनें व्रत रखकर और चंद्रमा को अर्घ देकर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। करवा चौथ पर्व पर मेहंदी लगाने को शुभ माना जाता है। इस बार कोरोना के संक्रमण के चलते महिलाएं घर में ही मेहंदी लगाने को अधिक तवज्जो दे रही हैं।

इसकी तैयारी भी पहले से ही कर ली है और घर पर ही मेहंदी लगाने वाले कलाकारों को बुलाया है। करवा चौथ की खरीदारी के लिए महिलाएं उत्साहित हैं लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में संख्या कम है। लोग दुकान आ रहे हैं लेकिन अधिक भीड़ नहीं है। हमने भी आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किये हैं। दुकान के भीतर मास्क लगाकर आने की ही इजाजत है और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है।

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