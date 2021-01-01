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मीटिंग:भाजपा जिला क्रीड़ा प्रकोष्ठ कार्यसमिति की ब्रह्मपुर में हुई बैठक

ब्रह्मपुर5 घंटे पहले
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भारतीय जनता पार्टी क्रीडा प्रकोष्ठ बक्सर के जिला कार्य समिति की बैठक रविवार को ब्रह्मपुर शिव मंदिर के पास सम्पन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक उदय उज्जैन और उद्घाटन प्रदेश संयोजक सतीश कुमार राजू ने दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक को सं‍बोधित करते हुए प्रदेश संयोजक सतीश कुमार राजू ने कहा कि क्रीडा प्रकोष्ठ बक्सर जिला के हर पंचायत तक अपना स्तर को विस्तार करे।

क्योंकि क्रीडा का जुड़ाव हर घर घर से है हर घर से कोई न कोई खिलाड़ी है।भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती माधुरी कुंवर ने कहा कि क्रीडा प्रकोष्ठ अपने स्तर से जिले में लगी हुई है इनकी कार्य बहुत। बैठक में इंद्रजीत बहादुर सिंह उर्फ चुनू सिंह महामंत्री भाजपा, जेपी मेहता क्षेत्रीय प्रभारी, राजीव रंजन, प्रकाश आनंद, धोनी कुंवर, पिंटू सिंह उज्जैन, रविन्द्र कुमार आदि थे।

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