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तैयारी:दीपावली को लेकर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति बनाने में जुटे कुम्हार परिवार के सदस्य

बक्सर2 घंटे पहले
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  • लक्ष्मी पूजा नजदीक आते देख दीये व मूर्ति के निर्माण कार्य में आई तेजी

नगर सोहनीपट्टी स्थित कुम्हारटोली में दीपावली पर्व को लेकर गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति बनाने में पूरा परिवार जुटा हुआ है। मोहल्ले का ऐसा कोई घर नहीं होगा, जहां इन दिनों मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, दीये और खिलौने न बनाए जा रहे हों। कुम्हार दीपावली आने से चार महीने पहले से ही काम करना शुरू कर देते हैं।

गुड्डू कुमार प्रजापति ने बताया कि वो और उसकी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य पिछले एक महीने से लगातार 16 से 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। वो सुबह चार बजे उठ जाता है। इसके बाद उसे मिट्टी तैयार करने में करीब एक घंटे का समय लगता है। मिट्टी तैयार करने के बाद वो करीब तीन घंटे तक चाक पर बैठा रहता है। इतनी मेहनत के बाद एक दिन में 15 दीये तैयार हो पाते हैं।

करीब 11 बजे तक दीया बनाने के बाद वो मूर्ति के काम मे लग जाते है। गुड्डू बताते है कि सब परिवार पूरे साल इस त्योहार के आने का इंतजार करते हैं। दीपावली आने से तीन महीने पहले ही लोग गांव से मिट्टी खरीदने का काम शुरू कर देते हैं। एक ट्रॉली मिट्टी करीब एक हजार रुपए की आती है और दो से तीन दिन में खत्म हो जाती है। इस बार गणेश और लक्ष्मी के जोड़े 100 रुपये के लेकर 3000 रुपये तक बाजार में बेच रहे हैं।
पूर्वज भी करते थे यही काम
गुड्डू की पत्नी ने बताया कि मिट्टी के दीये और गणेश-लक्ष्मी के अलावा भी कई दूसरे खिलौने भी बनाए जाते हैं। ये काम उनके पूर्वज भी करते थे। अब इसे उनके बच्चे भी सीख रहे हैं और काम में हाथ बंटाते हैं। उन्होंने बताया कि रंगाई का काम बच्चे करते है।

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