पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धनतेरस:धनतेरस पर जमकर बरसा धन, 20 से 25 करोड़ रुपये से ज्यादा का हुआ कारोबार

बक्सर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

धनतेरस के मौके पर सोमवार को शहर के बाजार में खूब धन बरसा। दिवाली में खरीदारी के लिए लोग सुबह से देर रात तक बाजारों में ही जमे रहे। जबर्दस्त कारोबार से व्यापारियों के चेहरे भी खुशी से चमक उठे। बक्सर चेंबर ऑफ कॉमर्स और कारोबारी एसोसिएशनों का दावा है कि धनतेरस में 20 से 25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। सबसे ज्यादा रौनक ऑटोमोबाइल्स और सराफा बाजार में दिखाई दी। जहां लोगों ने कहीं सोने चांदी के दुकानों तो कहीं दोपहिया वाहनों के शो रूम में दिखाई दिए। वहीं सजावटों तथा भगवान की पूजा समान की खरीदारी भी लोग करते दिखाई दिए।

एक दिन में हुई एक हजार से अधिक गाड़ियों की बिक्री

धनतेरस के दौरान शहर में दो और चारपहिया गाड़ियों के शोरूम से एक ही दिन में जिलेभर में एक हजार से ज्यादा गाड़ियों की डिलिवरी हुई। सराफा बाजार सुबह से ही दमकता रहा। गोल्ड और डायमंड की सबसे ज्यादा बिक्री हुई। इसके अलावा बर्तन, कपड़े, श्रृंगार, जूते-चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। खरीदारी के लिए शहर के सभी शॉपिंग मॉल में भी लोगों का तांता लगा रहा।

कारोबारियों ने किया प्रतिबंध का विरोध
पीपी रोड में कार और दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का पीपी रोड व्यापारी संघ ने जमकर विरोध किया। व्यवसायियों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर ठेलों और अस्थायी दुकानों की वजह से जाम लगा। लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें हटाने के बजाय गाड़ियों के प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से कारोबारियों का कारोबार भी खूब प्रभावित हुआ।

भीड़ के कारण लगाना पड़ा वाहनों की इंट्री पर प्रतिबंध
शहर में गोलबाजार, पीपी रोड, मुनीब चौक, यमुना चौक, मेन रोड, ठठेरी बाजार में लोगों की जबर्दस्त भीड़ दिखी। बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग परेशान होते रहे। लोगों की भारी भीड़ की वजह से पहले चार और दोपहर बाद दोपहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मॉडल थाना चौक पर ट्रैफिक इंचार्ज बंधु चौधरी सिपाहियों के साथ स्वयं गाड़ियों को रोकने के लिए लगे हुए थे।

दुकानों से घरों तक पहुंचते रहे सामान
धनतेरस पर लोगों ने ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और गाड़ियों की खरीदी की। इस वजह से शोरूम से लोगों के घरों में सुबह से देर रात तक डिलिवरी होती रही। कई जगहों पर गाड़ियां नहीं मिलने की वजह से लोगों ने विरोध भी किया। लोगों का कहना था कि पहले से बुकिंग कराने के बाद भी उन्हें गाड़ियों की डिलिवरी नहीं दी गई। सर्राफा बाजार में गहनों की खरीदी के लिए लोगो की काफी भीड़ रही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें