पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तैयारी:छठ पर्व को लेकर सतर्क हुआ नगर परिषद, रामरेखा घाट पर कर्मियों ने की सफाई, गठित की विशेष टीम

बक्सर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • नगर परिषद ने सभी घाटों पर सफाई कर्मी की कर दी है प्रतिनियुक्ति, सरकार से निर्देश के बाद होगी बैरिकेडिंग
  • नगर परिषद उप मुख्य पार्षद बोले- छठ को लेकर जिला प्रशासन या सरकार से अब तक नहीं आया है कोई निर्देश

आगामी पर्व त्योहारों को लेकर गंगा घाटों की सफाई नगर परिषद कर्मियों ने करना शुरू कर दिया है। नप कर्मी ने रामरेखा घाट पर गंदगी को प्रतिदिन साफ कराय जा रहा है। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं द्वारा घाटों पर गंदगी फैला कर चले जाते हैं। जिसको प्रतिदिन नप कर्मी द्वारा सफाई किया जाता है। नव कर्मी ने बताया कि गंगा घाट पर प्रतिदिन सफाई अभियान चलाया जाता है।

गंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद की जाती है। लेकिन, श्रद्धालुओं द्वारा पुनः घाटों को गंदा कर दिया जाता है। नगर परिषद के उप चेयरमैन इंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नगर परिषद द्वारा सभी घाटों पर सफाई कर्मी का प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। सफाई कर्मी प्रतिदिन घाटों की सफाई करता है। हालांकि, घाटों पर जिस तरह से गंदगी का अंबार प्रतिदिन लग जाता है।

जहां गंदगी रहेगा वहां विशेष अभियान चलाकर पर्व से पहले साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी पर्व को देखते हुए नगर परिषद द्वारा एक टीम बनाकर सभी घाटों की सफाई कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि छठ पूजा को लेकर कोई दिशानिर्देश सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। दिशा निर्देश मिलने के बाद घाटों की सफाई और बैरिकेडिंग पहले कर पूजा के लिए घाट तैयार कर दिए जाएंगे ।

छठ घाटों पर पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने की मांग की
लोक आस्था के महापर्व छठ पुजा के दौरान घाट लूटने की परम्परा है। गंगा घाट से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नहर, आहर, पोखर, तालाब आदि जलस्त्रोत पर पूजन के लिए घाटों पर लोग पहले से ही अपना जगह तय कर लेते हैं। फिर उस जगह को घेर कर वहां अपना निशान लगा देते है या नाम लिख देते है। इस तरह उक्त स्थान पर उनका कब्जा हो जाता है।

इसमें स्थानीय दबंग लोगों का दबदबा कायम रहता है और वे निर्धारित स्थल पर दूसरे लोगों को नहीं बैठने देते है। इससे लफड़े की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। घाट लूटने की परम्परा विवाद को जन्म देती है। घाटों पर पूजा व अर्घ देने के लिए भीड़ उमड़ती है तो जगह को लेकर एक दूसरे के बीच विवाद हो जाता है। जो लोग कब्जा जमाए रहते हैं।

वे वहां दूसरे को बैठने नहीं देते। जबकि दूसरा वहां बैठना चाहता है। इसी को लेकर नोकझोंक हो जाती है। समाजसेवी दिल राज सोनू ने बताया जाता कि घाट लूटने के चक्कर में पिछले साल नया भोजपुर एवं सोवां में विवाद हो गया था। हालाकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के कार्य से बचना चाहिए। प्रशासन से उन्होंने घाटों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें