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हाजिरी काटी:जिला प्रबंधक के निरीक्षण में गायब मिले नावानगर मैनेजर, हाजिरी काटी

बक्सर2 घंटे पहले
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  • निरीक्षण के दौरान प्रबंधक के दौरान लेबर मेठ कर रहा था आगत निर्गत

बीएसएफसी के जिला प्रबंधक डाॅ. बीरेन्द्र प्रभाकर ने गुरुवार को नावानगर स्थित बीएसएफसी गोदाम का औचक निरीक्षण किए। औचक निरीक्षण के दौरान गोदाम प्रबंधक मसर्रफ हसन गायब मिले। जानकारी के अनुसार जिला प्रबंधक सुबह 10 बजे गोदाम पर पहुंचे थे तथा आधा घंटा रूकने के बाद भी गोदाम प्रबंधक वहा नहीं पहुंचे। जबकि नियमों के मुताबिक प्रबंधक को सुबह आठ बजे से ही गोदाम पर बैठ खाद्यान्न का आगत निर्गत करना है। जबकि जिला प्रबंधक के निरीक्षण के दौरान गोदाम प्रबंधक के बजाय लेबर मेठ खुद उनका काम कर रहा था। जिला प्रबंधक ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है तथा प्रबंधक का एक दिन का हाजिरी काटने के साथ ही उनसे शो काॅज किया है। जिला प्रबंधन के इस कार्रवाई के बाद गोदाम प्रबंधक की मुश्किलें बढ़ गई है।

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