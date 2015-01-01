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पारदर्शी नहीं हैं प्रतिनिधि:4272 पंचायत प्रतिनिधियों में 481 ने ही सार्वजनिक किया संपत्ति का ब्योरा

बक्सर3 घंटे पहले
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  • भ्रष्टाचार में डूबे पंचायत प्रतिनिधि नहीं सार्वजनिक कर रहे अपनी सम्पत्ति का ब्योरा

साईकिल की सवारी करने वाले अधिकांश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि भ्रष्टाचार से भौकाल बना लिए हैं। अब अपनी संपत्ति का ब्योरा देने में पसीने छुट रहे हैं। जिले में अभीतक 4272 जन प्रतिनिधियों में महज 481 ने हीं अपने संपत्ति का ब्योरा पंचायती राज विभाग को भेजा है। बता दें कि जिला पार्षद, मुखिया, बीडीसी, सरपंच पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले हीं स्काॅर्पियो, बोलेरो, व लग्जरी पौजेरो गाड़ी पर चलने लगे हैं।

बिना हथियार के चुनाव लड़ने वाले हथियारों का शौक रखने लगे हैं। कईयों के घर तक चकाचक सड़क तो कई माननीयों के आलीशान घर के ख्वाब पूरे हो गए हैं। अपने प्रतिनिधि की अचानक बदली जीवनशैली स्थानीय जनता के लिए जलन के साथ पहेली बन गयी है।

इस पर पंचायती राज विभाग ने संज्ञान लेते हुए इन सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से संपत्ति का ब्योरा मांग रही है। इससे अब जनता भी जान सकेगी की उनके वोट से चुने गए माननीयों की वर्तमान में चल अचल संपत्ति कितनी है? सरकार ने लोकसेवकों की तरह ही त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पद धारकों को इसके दायरे में ला दिया है।

डिटेल्स नहीं देने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
^सभी प्रखंडों में इसकी सूचना निकाली जा रही है। 31 मार्च 2021 तक यदि कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी चल अचल संपत्ति ब्योरा नहीं भर कर देते हैं तो उन सभी का डिटेल विभाग को भेजा जाएगा। जहां विभाग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। -अभिषेक श्रीवास्तव, जिला पंचायती पंचायती राज पदाधिकारी, बक्सर

ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी हुई तेज
दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी गयी हैं। इसके लिए संभावित प्रत्याशी अपने अपने इलाकों में वोटरों को रिझाना शुरू कर दिए है। अभी से ही शादी समारोहों में आर्थिक मदद देने के साथ खाने पीने का इंतजाम ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहें हैं। ग्रामीण ने बताया कि यदि जनप्रतिनिधि यदि चुनाव में लाखों रुपये खर्च करके चुनाव जीतते हैं तो ऐसे में पंचायतों में विकास कार्य खोजना बेमानी होगी।

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिया कार्रवाई करने का निर्देश: सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नही होते देख पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने डीएम व जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से यह याद दिलाया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधियों के लिए 31 मार्च 2021 तक चल अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

निर्धारित फार्मेट में रिपोर्ट राज्य को भी उपलब्ध करायी जाए। इसके साथ हीं विभागीय अपर मुख्य सचिव ने अंतिम स्मार के माध्यम से डीएम से अनुरोध है कि यदि जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध नही कराया जाता तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करायी जाए। विभागीय अपर मुख्य सचिव ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सदस्य लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए संबंधित रिपोर्ट पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

राजपुर के 19 पंचायतों में मात्र 6 मुखिया ने दिया संपत्ति का ब्योरा : राजपुर प्रखंड में कुल 19 पंचायत हैं। यहां प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी श्याम बिहारी ने बताया कि 19 पंचायतों में 6 मुखिया, 2 सरपंच, 26 बीडीसी में 10 जबकि 275 वार्ड सदस्यों में से 179 ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया है। बता दें कि जिले के 4272 जन प्रतिनिधियों में महज 481 ने हीं भेजा अपनी संपत्ति का ब्योरा विभाग को भेजा है। अब ऐसे में सवाल है कि ये प्रतिनिधि कबतक अपना ब्योरा देंगे।

31 मार्च से पहले हर हाल में देना होगा ब्योरा: विभाग के द्वारा पहले से ही त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों को यह निर्देश दिया गया था कि अपने अपने चल अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। परंतु अब तक 80 फीसदी से अधिक जनप्रतिनिधियों अपना अपना ब्योरा विभाग को नहीं भेजा है। 31 मार्च 2021 तक सभी जनप्रतिनिधियों का ब्योरा हर हाल में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के वेबसाइट पर अपलोड कर देना है।

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