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स्वास्थ्य:शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा मच्छरों का प्रकोप

धनसोई3 घंटे पहले
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  • डेंगू से बचाव के लिए सर्दी के मौसम में भी करें मच्छरदानी का प्रयोग

सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जिसके कारण ठंड में इजाफा देखने को मिल रही है। ठंड के इस शुरूआती दौर में मच्छरों की संख्या तथा मच्छर के काटने से होनी वाली बीमारियों की संभावना बढ़ गयी है।

ऐसे में जागरूकता हीं हमारा बचाव है सकता है। खासकर डेंगू व मलेरिया जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में हमें सावधानी व सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसलिए ठंड के मौसम में भी मच्छरदानी का नियमित रूप से उपयोग करना होगा। ताकि हम डेंगू व मलेरिया जैसे बीमारियों से दूर रह सकें। इसके लिए रहन सहन में बदलाव व साफ सफाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देनी होगी।
मच्छरदानी का उपयोग डेंगू से बचाव का उतम तरीका: वर्तमान में डेंगू से बचाव का सबसे उतम तरीका मच्छरदानी का उपयोग करना है। यह सबसे आसान तरीका भी है। इसके साथ साथ साफ-सफाई रहन सहन में सकारात्मक बदलाव की भी जरूरत है। इसके साथ विशेष तौर पर डेंगू का लक्षण दिखने पर तुरंत डाॅक्टर से सलाह लेकर इलाज कराना चाहिए।
डेंगू का घरेलू उपचार
राजपुर पीएचसी के आयुर्वेद के डाक्टर लालजी सिंह ने बताया कि गिलोय जूस डेंगू के बुखार से बचने के लिए कारगर माना गया है। गिलोय जूस मेटाबॉलिज्म बेहतर करने के साथ-साथ इम्युनिटी को भी बढ़ाता है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता डेंगू बुखार से लड़ने में शरीर की मदद करती है। गिलोय से प्लेटलेट्स काउंट भी बढ़ता है। उन्होंने बताया कि एक गिलास पानी में गिलोय के दो छोटे डंठल को उबाल कर इसके गुनगुने पानी को पी लें।
ऐसे पहचाने डेंगू के लक्षण
सिविल सर्जन डा जितेन्द्र नाथ ने बताया कि डेंगू बुखार में फीवर, उल्टी, कंपकपी, सूजन, त्वचा पर चकते, जोड़ों में दर्द, सांस तेज चलना, पेट में दर्द रहना, मसूड़ों से खून निकलना, कमजोरी इत्यादि इसके गंभीर लक्षण हैं। सामान्यतः इस रोग का पता तब चलता है जब रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को शरीर में तेज दर्द तथा बुखार आए तो उसे तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। क्योंकि शुरूआती दौर में इलाज कराने से मरीजों को कठिनाई का सामना नही करना पड़ता है।
साफ-सफाई को लेकर रखें विशेष ध्यान
उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव को लेकर खुद की साफ सफाई के साथ घरों एवं आस-पास सफाई का ध्यान रखें। कुलर, वाशिंग मशीन में पानी न इकट्ठा होने दें। पानी टंकी को नियमित रूप से साफ करें व ढंक कर रखें। शौचालय, उसके आस-पास की जगह, किचन, बेड रूम, इसके साथ घरों की दीवारों पर दरारों की नियमित रूप से सफाई करें। दीवारों पर सीरन न रहने दें।

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