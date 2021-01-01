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लापरवाही की हद:दो महीने में 50 फीसदी भी नहीं हुई धान की खरीद, डीएम का औचक निरीक्षण

बक्सरएक घंटा पहले
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  • पैक्सों के माध्यम से धान बेचने में किसानों को ठंड में छूट रहे पसीने, बिचौलिए हावी

धान अधिप्राप्ति को लेकर सरकार लाख कोशिश कर ले परंतु हकीकत यह है कि पैक्सों को धान बेचने में किसानों को ठंड में भी पसीने छूट रहें हैं। जबकि पैक्स अध्यक्ष व अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। जिले में धान अधिप्राप्ति व किसानों के बीच बिचौलिए पूरी तरह से हावी हो गए हैं। इधर धान अधिप्राप्ति को लेकर विभाग अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की है। परंतु विभाग नौ दिन चले ढाई कोस वाला कहावत चरितार्थ कर रहा है। विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो दो महीनों में अभी 50 फीसदी भी धान की खरीद नहीं हो सकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़े भी यहीं बताते हैं। जिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य एक लाख 50 हजार एमटी है। परंतु इसके विरुद्ध में बुधवार को 10 बजे तक 65 हजार 797 एमटी ही खरीद हुई है।

सवाल यह है कि जब बीते दो महीनों में 50 फीसदी भी धान नहीं खरीदी जा सकी है तो अब बचे हुए 18 दिनों में लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। बता दें कि जिले के डीएम अमन समीर कई पैक्सों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। परंतु पैक्स अध्यक्ष व अधिकारी मानों जीद पकड़े हैं चाहे कुछ भी हो जाए किसानों से धान लेना हीं नहीं है।
1868 की जगह 1600 की हो रही खरीद
विभाग में इतना भ्रष्टाचार चरम पर है कि सरकार के दावे कुछ और परंतु जमीनी हकीकत कुछ और हीं है। इटाढ़ी के किसान अजय सिंह, रमेश सिंह, सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि पैक्सों के माध्यम से धान बेचना टेढ़ी खीर है। क्योंकि पहले तो कोई भी पैक्स धान ले लेने के बाद आपके धान में इतनी छंटाई शुरू करेगा कि आपको वह धान 1550 रुपए प्रति क्विंटल पर रेट तय करेगा। इसके बाद आप कुछ बढ़ने को कहते हैं तो वह 1600 या 1600 पर धान लेता है। जबकि इसका कोई रशीद भी उपलब्ध नहीं करा रहा है।
फोन पर नहीं कर सकते धान खरीद की बात
ग्रामीणों के मुताबिक यदि आप जिले के किसी भी पैक्स अध्यक्ष से धान खरीद को लेकर चर्चा करते हैं तो कोई भी पैक्स अध्यक्ष इस मामले में बताने से इनकार करता है। वह कहता है कि आप घर पर आइए वहीं आपसे बात करते हैं। हम फोन पर धान खरीद से संबंधित कोई चर्चा नही कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी पैक्स अध्यक्षों ने अपने में बैठक कर यह तय किया है कि 1600 से अधिक कीमत पर धान लेना हीं नहीं है। जबकि काॅल करने पर बात की रिकार्डिंग हो रही है।

27 जनवरी से ही साइट हुआ बंद
दुसरी ओर धान अधिप्राप्ति का विभाग ने समय तो बढ़ाया है परंतु निबंधन साइट 27 जनवरी से हीं बंद कर दिया गया है। जिसके कारण काफी संख्या में किसान सरकारी लाभ से वंचित रह जायेगे। डुमरांव बीसीओ इम्तियाज करीम ने बताया कि अभी भी कई पंचायतों में 50 प्रतिशत ऐसे किसान है जो निबंधन नहीं करा पाये है,और धान बेचने के लिए पैक्स और सहकारिता विभाग का चक्कर काट रहे है।
डीसीओ के निर्देश के बाद नहीं बिक सका धान: सुजायतपुर निवासी भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुमित कुमार सिंह ने बताया कि मेरा 500 क्विंटल धान है। जो लगभग दो महीने से पड़ा हुआ है। कोई भी पैक्स न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का खरीदार नहीं है। जबकि खुद डीसीओ ने आकर मेरा धान का निरीक्षण किया था।
गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सभी बीसीओ व पैक्सों को रशीद ग्रुप में भेजने को कहा गया है। यदि कोई पैक्स अध्यक्ष रशीद नहीं देता है तो कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों पर कार्रवाई हुई भी है। यदि किसी किसान को कोई समस्या है तो कार्यालय में आकर अपनी समस्या बताए, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। -अभिषेक श्रीवास्तव, जिला सहकारिता पदाधिकारी बक्सर

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