पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:शहर में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ पकड़ा

बक्सर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

चुनाव खत्म होते ही बक्सर पुलिस पूरे एक्शन में आ गई । पुलिस ने गुरुवार को दो थाना क्षेत्र से चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मतगणना के दिन 4 लोग सिविल लाइन पुराना अस्पताल के मारपीट के दौरान गोली बारी कर फरार हो गए । पुलिस को सूचना मिलते ही पूरे मामले की पुलिस ने जांच कराई। जिसमें चार लोगों को चिन्हित किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिला कि दो अपराधी महिला जेल के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए ठिकाने पर छापेमारी कर दो अपराधियों को हिरासत में लेकर जांच किया। जांच के दौरान एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुआ।

बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि नगर थाना क्षेत्र से दो और कृष्णावरम थाना क्षेत्र से दो अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। चारों अपराधी के पास से 3 पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है। चारों को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर थाना अंतर्गत सिविल लाइन पुराना सदर अस्पताल के पास सोमवार की रात्रि को अभिषेक कुमार और दीपक कुमार मारपीट कर दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। वही कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के छतनवार गांव से दो अपराधी को दो लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधी अपने ही गांव में अवैध असलहे के साथ दहशत फैला कर लोगों को डरा धमका रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें