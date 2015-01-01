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अभियान:नैनिजोर में अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान

बक्सर2 घंटे पहले
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नैनीजोर थाना क्षेत्र के जवहीं दियारा मोड़ पर लगाए गए अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ियों की सघन जांच की। सबइंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिसमें दो पहिए से लेकर चार पहिए वाहनों की जांच की गई। इसमें कागजात और ड्राईविंग लाइसेंस सहित हेलमेट इंश्योरेंस प्रदूषण आदि की भी जांच की गई। बता दे कि जवहीं दियारा का आधा हिस्सा बिहार और आधा हिस्सा यूपी में पड़ता है। जिसको लेकर शराब तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस पैनी नजर रखने के लिये बॉर्डर पर चेकपोस्ट बनाया है।

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