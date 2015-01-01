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आरोप:पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर राजद समर्थकाें ने आक्रोशित हो सड़क जाम कर किया बवाल

बक्सर4 घंटे पहले
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  • मुख्य सड़क पर घंटों लगी रही गाड़ियों की कतार, पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया

विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से नाराज युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर प्रदर्शन किया। सुबह दस बजे ही चौगाई -बगेन मुख्य मार्ग पर उतरकर हंगामा करने लगे। आक्रोशित होकर कार्यकर्ताओं ने टायर फूंक कर सड़क जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान खूब जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। यही वजह है कि महागठबंधन को वोट मिलने के बाद भी हमारे कैंडिडेट को विजेता नहीं घोषित किया गया। जबकि कई जिलों से यह सूचना आयी थी कि काउंटिंग समाप्त हो गयी है। महागठबंधन के प्रत्याशी जीत चुके हैं। फिर भी उन्हें सर्टिफिकेट मिलने की बजाय एनडीए प्रत्याशी को दे दिया गया। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए भाजपा और जदयू पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। जाम की अगुवाई डीएसएस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने किया।

आरोप-सरकार की मिलीभगत से हारे राजद 10 विधायक

आक्रोशित होकर सड़क पर उतरे
सुबह से ही युवा राजद के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। बाद में आक्रोशित होकर सड़क का आवागमन भी बाधित कर दिया। बताया जा रहा है कि सड़क जाम दोपहर के 12:00 बजे से शुरू हुआ। जाम 2 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने मुख्य रोड को बांस और बल्लियों के सहारे घेरकर टायर में आग लगा दिया। किसी भी गाड़ी को आने-जाने नहीं दिया जा रहा था। पूर्व जिलाध्यक्ष डीएसएस मनोज यादव ने कहा कि जिस तरह से इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। वह माफ करने योग्य नहीं है। इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों के जनाधिकार की हत्या की गई है।

10 विधायकों को हराने का आरोप : कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुरुवार के दिन पूरे बिहार में युवा राजद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि राजद की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही थी। लेकिन नीतीश कुमार और मोदी की सरकार ने मिलजुल कर के हेराफेरी करके पिछले दरवाजे से राजद के 10 विधायकों को हरा दिया। साथ ही साथ खुद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों के द्वारा दिए गए मत का दुरुपयोग कहीं देखने को मिल रहा है। तो वर्तमान नीतीश डबल इंजन की सरकार में देखने को मिल रहा है।

युवाओं ने कहा- हमें मिलती नौकरी
कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवा जिस जोश के साथ तेजस्वी के कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे। उनकी यही सोच थी। अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो हम युवाओं को दस लाख नौकरी मिलने की आशा थी। लेकिन आज युवाओं के सोच पर पानी फिर गया है। आज इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए राजद के 10 विधायकों को मत में हेराफेरी करके हरा दिया। इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजद का जो विधायक 500 और 200 वोट से विजयी हो रहे थे। इस जाम में मुख्य रूप से दिलीप यादव, सोनू यादव, रूपेश यादव, सोनू कुशवाहा, चंदन यादव, गुड्डू कुमार व अन्य शामिल रहे।

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