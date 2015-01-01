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गिरफ्तारी:दाल चोरी में दो को आरपीएफ ने दबोचा

बक्सर3 घंटे पहले
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दाल चोरी मामले में दो आरोपियों को आरपीएफ की टीम ने धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल मुसहर व भोला मुसहर है जो रघुनाथपुर के ही रहने वाले हैं। रेल सूत्रों की माने तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से हुए दाल चोरी के मामले में कुल 15 आरोपी बनाए गए थे। जिसमें बाबा आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इसमें शामिल अन्य 3 आरोपियों में से दो आरोपियों को शनिवार को पकड़ा गया है जबकि इसके अलावा एक फरार बताया जा रहा है। जिसकी गिरफ्तारी को लेकर आरपीएफ टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा र है। बताया जा रहा है कि जल्द हीं वो भी गिरफ्त में होंगे।

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