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परीक्षा:कड़ी निगरानी में ली गई सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा

बक्सर3 घंटे पहले
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  • कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में 141 परीक्षर्थी हुए उपस्थित

सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गुरुवार को कड़ी निगरानी में आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए शहर के एकमात्र एमपी हाई स्कूल को केंद्र बनाया गया था। परीक्षा के सफल संचालन के लिए केंद्र पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी तैनात किए गए थे। केंद्राधीक्षक डॉ विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हो गई।

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 141 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया और 6 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई। दोपहर बाद 1:00 बजे से परीक्षा शुरू हुई, जो 3:30 बजे तक चली। इस दौरान परीक्षा केंद्र के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई।

परीक्षार्थियों की तलाशी लेने के बाद ही केंद्र के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी गई। अनुमंडल पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने केंद्र का जायजा लिया‌। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई थी।

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