पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जांच:एसआइटी की टीम राजस्थान हुई रवाना

बक्सर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान से महिला को बरामदगी के लिए एसपी ने एसआईटी टीम का गठन कर राजस्थान भेज दिया। बताया जा रहा है कि 2 माह पूर्व इटाढ़ी गांव की एक शादीशुदा महिला को कुछ लोगों ने अगवा कर राजस्थान में बेच दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया। एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि महिला की सकुशल बरामदगी को लेकर एसआइटी की टीम राजस्थान भेजा गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें