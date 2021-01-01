पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परिचर्चा:‘गइनी खाये भोज’ पुस्तक भाेजपुरी भाषा का है व्यंग्य

बक्सर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पवन जी का व्यंग्य सामाजिक विडंबनाओं पर है करारा प्रहार, रचना करना टेढ़ी खीर : वर्मा

गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर जनहित परिवार साहित्य मंडल के बैनर तले विचार गोष्ठी सह पुस्तक समीक्षा समारोह आयोजित किया गया। पुस्तक के लेखक ओमप्रकाश केशरी उर्फ पवन नंदन ख्यातिलब्ध साहित्यकार, कवि, कहानीकार, ग़ज़लकार, उपन्यासकार हैं। उनकी नई पुस्तक ‘गईनी खाए भोज’ भोजपुरी भाषा की व्यंग्य रचना है। जिसपर एक विशिष्ट समीक्षा गोष्टी का आयोजन सरस्वती पुस्तकालय परिसर में संपन्न हुई। जिसका उद्घाटन भगवान गणेश के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण करके किया गया।

मौके पर डॉ महेंद्र प्रसाद, श्याम बिहारी मिश्रा, डॉ एके सिंह, डॉ शशांक शेखर, विजय वर्मा, विजय शर्मा, गणेश उपाध्याय द्वारा सामूहिक रूप से गणेश वंदना की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि अतुल मोहन प्रसाद, शशि भूषण मिश्र, देहाती पंडित, महेश्वर ओझा महेश, शिव बहादुर पांडे पीतम आदि रहे। सम्मानित अतिथियों में रामेश्वर मिश्रा बिहान, जितेंद्र मिश्रा, विनोद ओझा, बिहारी प्रसाद, अरुण कुमार राय, पवन कुमार, भुवाल जी आदि रहे। स्वागत भाषण अशोक कुमार केसरी ने किया।

उद्घाटनकर्ता ने कहा कि व्यंग्य रचना लिखना बहुत ही टेढ़ी खीर है जिसको डॉ. पवन नंदन ने पक्का कर हम सभी के सामने परोस दिया जो बहुत ही लाजवाब है, उनकी रचनाएं सामाजिक विडंबनाओं पर कड़ा प्रहार है। मुख्य अतिथि ने अपनी समीक्षा करते हुए कहा कि इन व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से डॉ. पवन नंदन ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। इस पुस्तक का समर्पण खंड-1 प्रकाशित हुआ है। कार्यक्रम के अंत में पवन नंदन आभार व्यक्त करते हुए सभी को पुस्तक की प्रतियां वितरण किये एवं कहा कि आपलोगों का आशीर्वाद का फल है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser