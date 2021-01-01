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मुआयना:जिलाधिकारी ने ट्रेजरी का निरीक्षण किया, फाइलों को खंगाला, निर्देश दिया

बक्सर5 घंटे पहले
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ट्रेजरी व्यस्था को और दुरूस्त करने और वहां की कमियों को देखने के लिए जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा जिला कोषागार बक्सर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने फाइलों को खंगाला। गहनता से फाइलों को देखा और परखा। इस दौरान उन्होंने कई बिंदुओं पर निदेशित किया। कहाकि पूरी संजीदगी के साथ काम करें और किसी तरह की कोई कोताही नहीं करें।

इसके साथ ही उन्होंने कोषागार पदाधिकारी बक्सर को नियमानुसार कार्य संपादित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने अफसरों और कर्मियों को समय से दफ्तर आने और कार्यों को समय से निबटारा के लिए निर्देश किया। कहा कि आमलोगों के लिए विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दिशा में सभी एक होकर काम करें।

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