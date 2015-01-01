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पहल:कृषि यंत्रों के संचालन का बताया तरीका

बक्सर3 घंटे पहले
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  • कृषि विज्ञान केंद्र डुमरांव में चल रहा किसानों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

लघु सीमांत किसानों को धान फसल की कटाई, मड़ाई व ओसाई हेतु प्रयुक्त आनेवाले यंत्रों के उपयोग व रखरखाव तथा अन्न भंडारण मे कीट व्याधि प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केन्द्र, बक्सर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजना सीआरपी ऑन एफएमएण्ड पीएफ के अन्तर्गत आयोजित तीन एक दिवसीय (5 से 7 नवंबर 2020) कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। केन्द्र के प्रभारी प्रमुख हरिगोबिंद ने जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जिलें के विविध गांवों से कुल 118 लघु सीमांत किसानों को तीन दिनो मे प्रशिक्षण दिया गया। विविध कृषि यंत्रों जैसे कि ब्रश कटर, कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, रीपर बाईंडर, थ्रेसर, उड़ावन पंखा, आदि की उपयोग एवं रखरखाव की पूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम मे प्रतिभागियों को दी गई।

आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम मे किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्र बक्सर द्वारा चलाई जा रही विविध कृषि गतिविधियों की जानकारी केन्द्र के प्रभारी प्रमुख एवं विशेषज्ञ श्री रामकेवल द्वारा अन्न भंडारण मे कीट व्याधि प्रबंधन की समुचित तकनीकी जानकारी से किसानों को अवगत कराया। विशेषज्ञ डाॅ. देवकरन तथा डाॅ. मान्धाता सिंह ने भी किसानों को रबी फसलों की बुआई मे सीड ड्रील तथा जीरो टीलेज तकनीक से बुआई के बारे मे विस्तृत जानकारी दी।

इस कार्यक्रम में भाकृअनुप का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना से आये वैज्ञानिक डाॅ. प्रेम कुमार सुंदरम् ने सुपर सीडर, जीरो टील सीडड्रिल, एवं अन्य आधुनिक कृषि उपयोग यंत्रों की जानकारी प्रतिभागियों को दी। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा चलाई जा रही कस्टम हायरिंग सेंटर के अन्तर्गत विभिन्न यंत्रों का प्रदर्शन एवं उपयोग की जानकारी श्री मनोज सिन्हा तथा अनुकूल प्रकाश द्वारा किसानों को दी गई। कार्यक्रम मे पन्ना देवी, बासमती देवी, रेणु देवी, फूलवसिया देवी, मंजू देवी, सरस्वती देवी, अमर कुमार खरवाड़, बिनोद कुमार सिंह, हरेराम पाण्डेय, दीपक कुमार, विकास प्रताप सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, अजय कुमार सिंह, राकेश सिंह, रामप्रकाश, आदि किसान उपस्थित थे।

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