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खुदकुशी:सैंथु में महिला ने आग लगाकर की खुदकुशी

बक्सर4 घंटे पहले
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राजपुर थाना क्षेत्र के सैंथू गांव में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सैंथू गांव के रहने वाले गोपाल साह की 36 वर्षीय पत्नी सीता देवी आपसी कलह से तंग आकर अपने पूरे शरीर में आग लगा दी। हालांकि आग पर काबू पाने को लेकर घर के परिजनों के द्वारा काफी प्रयास किया गया। लेकिन वह गंभीर रूप से जल गई थी। जिसको इलाज के लिए परिजन वाराणसी ले जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। बताया जाता है कि पुलिस को इसकी सूचना आसपास के लोगों ने भी दी है।

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