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क्राइम:चौसा बाजार के युवक को रात में मारी गोली, पुलिस को भनक नहीं

बक्सरएक घंटा पहले
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  • चौसा बाजार में वर्चस्व को लेकर चली गोली, एक व्यक्ति हुआ घायल

मंगलवार की देर रात मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के चौसा बाजार में आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गयी। इस क्रम में गोलियां भी चलीं। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। गोली चलने के बाद गांव में अफरातफरी मच गयी। जख्मी का इलाज पीएचसी चौसा में कराया गया। लेकिन, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। जबकि नियमतः किसी भी पुलिस केस में डॉक्टरों को घटना की सूचना पुलिस को देनी है।

यह जांच का विषय है कि इतनी बड़ी घटना बाजार में होने के बाद भी पुलिस को पता क्यों नहीं चल पाती है। घायल की पहचान चौसा बाजार राजेन्द्र सिंह 30 वर्ष के रूप में की गई। आनन फानन में घायल को स्थानीय लोगो ने चौसा पीएचसी में भर्ती कराया गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गोलीबारी के बाद गांव में स्थिति तनाव पूर्ण हो गया।

बताया जा रहा है कि राजेंद्र सिंह को किसी से आपसी विवाद को लेकर मारपीट होने लगी। उसी में किसी ने गीली चला दी। जो राजेंद्र सिंह के पैर में जा कर लग गयी। चौसा पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर द्वारा बताया गया कि रात में एक व्यक्ति जख्मी अवस्था में आया था। उन्होंने बताया कि साथ में आए लोगों द्वारा गोली लगने की बात कही जा रही थी।लोग कह रहे थे की किसी युवती के प्रेम प्रसंग के मामले में हुआ है। जिसका प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिये बक्सर रेफर कर दिया गया।

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